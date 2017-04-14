В столице могут ввести компенсации за непредоставление места в детском саду

27 июля 2016 г. МК: Гигантские очереди в детские сады Москвы создаются искусственно

Тысячи детей числятся в очереди на попадание в дошкольные учреждения, однако очередь эта стоит на месте, и вовсе не из-за нехватки мест. На деле многие детсады укомплектованы так плохо, что педагоги готовятся к сокращениям.