В столице могут ввести компенсации за непредоставление места в детском саду

В общественном консультативном совете политических партий при Мосгордуме выступают с инициативой о назначении выплат компенсаций гражданам, проживающим в Москве как постоянно, так и временно, если их детям не предоставили места в детском саду. Об этом агентству "Москва"
сообщила председатель совета Людмила Айвар.
"Есть проблема с обеспечением детей местами в детских садах. Это, в том числе, и дети людей, которые живут не постоянно в Москве, а временно - год, три и прочее. <...> И мы предлагаем родителям тех деток, которых не могут обеспечивать местами, предоставлять материальную компенсацию, чтобы они могли решить вопрос: либо няню пригласить, либо каким-либо другим образом. Будем рассматривать и обсуждать этот вопрос", - отметила Айвар.
По ее словам, следующее заседание совета планируется провести 27 апреля.
Федеральным законодательством выплата компенсации за отказ предоставить место в детском саду не предусмотрена, однако такая компенсация в соответствии с нормативно-правовыми актами субъектов РФ. Напомним, столичные власти регулярно сообщают о том, что вопрос детских садов в столице решен, однако родители, пытаясь записать ребенка в детский сад, выясняют, что в нужном саду мест якобы нет, а взамен им предлагают места в других районах
. Так, москвичка Юлия Астафьева записалась в очередь на оформление сына в сад при лицее 1586 через месяц после его рождения. Когда же подошла очередь, мест в детсаду не оказалась, и родителям предложили три сада на выбор. При этом самый близкий из них находился на расстоянии 3,5 километра от дома, второй - в 5,4 километрах, а третий - в другом районе. В другой район отправили и детей одной из жительниц Юго-Западного округа.
Между тем многие утверждают, что места в нужных им детсадах все же имеются: в одной из семей, временно проживающих в Москве, газете рассказали, что даже заведующая учреждения в личной беседе заверила их, что места в садиках есть, но необходимо принести направление. Дать его, впрочем, никто не может, поскольку данные вопросы решают исключительно в мэрии. А сами педагоги рискуют остаться без работы
, поскольку ряд групп укомплектованы лишь частично из-за якобы нехватки детей, которые хотели бы попасть в дошкольные учреждения. В департаменте образования на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию отделываются общими фразами.