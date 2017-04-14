Пассажиры общественного транспорта поздравят друг друга с 9 мая

5 декабря 2016 г. Новогодние поздравления пассажиров прозвучат в общественном транспорте

Любой желающий сможет поздравить своих близких и друзей с Новым годом во время поездки в коммерческих автобусах. Для участия в проекте необходимо подать заявку до 10 декабря по телефонам или по электронной почте.