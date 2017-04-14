Пассажиры общественного транспорта поздравят друг друга с 9 мая

Москвичи смогут поздравить пассажиров коммерческих автобусов с Днем Победы, а также поделиться историями из жизни своих семей во время Великой Отечественной войны. Как сообщается на сайте
мэра и правительства столицы, с понедельника, 17 апреля, стартует сбор заявок для участия в бесплатной акции "Голос пассажира". Первые поздравительные ролики от пассажиров начнут звучать в коммерческих автобусах с 6 мая.
Запись поздравлений в профессиональной звукозаписывающей студии будет проходить в выходные — 22 и 23 апреля — в удобное для участников время. Чтобы оставить заявку, нужно позвонить по телефонам: 8 (905) 557-80-85 и 8 (903) 255-43-07 или отправить письмо по электронной почте
. Заявки принимаются до 18:00 пятницы, 21 апреля. Участие в акции бесплатное, возрастных и иных ограничений нет.
Акция "Голос пассажира" проходит в коммерческих автобусах во второй раз. Впервые таким образом москвичи поздравляли друг друга с Новым годом
. "Идея состоит в том, что любой желающий может поздравить своих близких и друзей во время поездки. Особенно мы будем рады детским голосам", - рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Поздравления пассажиров записывались в профессиональной звукозаписывающей студии 10 декабря, а трансляция их в коммерческих автобусах началась с 19 декабря.