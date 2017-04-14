Во вторник столицу вновь ожидает снег и гололедица Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Во вторник, 18 апреля, столицу вновь ожидает снег и гололедица, сообщает Гидрометцентр России . Ночью переменная облачность, по области местами небольшой снег, ночью и утром местами гололедица, температура в Москве минус 3-5, по области от минус одного до минус 6 градусов (местами до минус 10), ветер западной четверти 3-8 м/с. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, температура в Москве плюс 3-5, по области от ноля до пяти градусов тепла, ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.



Предыдущая статья

