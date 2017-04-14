На Садовом кольце началось благоустройство: список дорожных ограничений

На Садовом кольце в понедельник начались работы по программе "Моя улица". Движение на ряде участков ограничено на одной – четырех полосах, полностью перекрывать дороги не будут. На каждом участке свободными останутся от двух до шести полос. Мосты и эстакады открыты для проезда машин, сообщает mos.ru
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Благоустройство началось на восточной стороне Садового кольца – от Смоленской площади до Долгоруковской улицы. На Смоленском бульваре, Крымском Валу и Калужском тоннеле работы начнутся позже. Реконструкция затрагивает и внутреннюю, и внешнюю стороны кольца.Участки, на которых ограничено движениеВнешняя сторона Садового кольца
: от улицы Долгоруковская до улицы Краснопролетарская (одна полоса); от Краснопролетарской до Олимпийского проспекта перекрыто; от Олимпийского проспекта до Мещанской улицы (по три полосы); от Мещанской улицы до улицы Щепкина перекрыто четыре полосы.
От улицы Щепкина до проспекта Мира (две полосы); от проспекта Мира до Большой Спасской (три полосы); от Большой Спасской до проспекта Академика Сахарова (две полосы); По одной полосе перекрыто на участках: от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы; от Каланчевской до Хомутовского тупика, от Хомутовского тупика до Старой Басманной улицы; от Старой Басманной до Полуярославской набережной; от Николоямской набережной до Аристарховского переулка; от Аристарховского переулка до улицы Александра Солженицына.
От Космодамианской набережной до Дубининской улицы (одна полоса); от Дубининской до Люсиновской улицы (две полосы); на Житной улице (от Большой Якиманки до Мытной улицы) перекрыта одна полоса; от улицы Коровий Вал до Люсиновской улицы (две полосы). На Зубовском бульваре (от Крымской площади до Зубовской улицы) перекрыто четыре полосы.Внутренняя сторона Садового кольца
: от улицы Малая Дмитровка до Каретного Ряда (две полосы); от улицы Каретный Ряд до Цветного бульвара (три полосы); от Цветного бульвара до Трубной улицы (две полосы); от Трубной улицы до Сретенки (три полосы), от Сретенки до Афанасьевского переулка (четыре полосы); от Афанасьевского переулка до проспекта Академика Сахарова (одна полоса); от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы (одна полоса); от Каланчевской улицы до Большого Харитоньевского переулка (три полосы).
От Большого Харитоньевского переулка до Покровки (две полосы); от Покровки до Серебрянической набережной (одна полоса); от Берниковской набережной до Тетеринского переулка (одна полоса); от Тетеринского переулка до Верхней Радищевской улицы (одна полоса); от Космодамианской набережной до Новокузнецкой улицы (одна полоса); от Новокузнецкой улицы до Большой Ордынки (две полосы). От Житной улицы до Большой Якиманки (одна полоса); от Коровьего Вала до Мытной улицы (одна полоса); на Зубовском бульваре (от Крымской площади до Пречистенки) перекрыто четыре полосы.– Блогер обнаружил картельный сговор в конкурсе на реконструкцию Садового кольца
В ходе работ на Садовом кольце будут спрятаны под землю воздушные провода. Тротуары расширят, разобьют новые газоны, высадят деревья и кустарники, приведут в порядок фасады домов. На улицах поставят скамейки и энергосберегающие фонари. Самые заметные изменения затронут площадь Красных Ворот, где высадят рощу с искусственными холмами.
Масштабная реконструкция пройдет на Зубовском бульваре. Число полос сократится с 16 до 10. Возле здания МИА "Россия сегодня" (РИА "Новости") разобьют сквер. Скверы также появятся на Смоленском бульваре и на площади возле Николоямской улицы. Впервые под благоустройство попадут пространства под эстакадами: под Крымской появится скейт-парк. Визуализацию проектов публикует РБК
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