На Садовом кольце началось благоустройство: список дорожных ограничений

15 апреля 2017 г. С 17 апреля частично ограничат проезд по Садовому кольцу из-за работ по программе "Моя улица"

Перекрывать движение полностью не планируется. Работы проведут на крайних полосах дорог, а также частично на тротуарах. Движение будет ограничено на одной–четырех полосах.