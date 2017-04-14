В Москве началась кампания за снижение максимальной разрешенной скорости

4 октября 2016 г. Москвичам вновь предложат проголосовать за снижение скорости движения в центре

Эксперты заявили, что скорость в центре столицы должна составлять 50 километров в час. Поэтому вопрос ограничения скорости вновь будет вынесен на голосование: чиновники подчеркивают, что действуют в интересах города.