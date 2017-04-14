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В Москве началась кампания за снижение максимальной разрешенной скорости
17 апреля 2017 г. | Время публикации 15:25 | Последние изменения 15:54
Рубрики: Автотранспорт  
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Global Look Press
В столице началась социальная кампания за снижение разрешенной скорости на отдельных улицах до 50 километров в час. Помимо размещения постеров и билбордов кампания включает в себя экспертные обсуждения, научные исследования и общественные слушания в федеральной Общественной палате, сообщает в блоге руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

Он уточнил, что "речь идет об улицах, где главными являются пешеходы, велосипедисты и общественный транспорт. Это не касается магистралей, где скоростной режим регулируется отдельно соответствующими знаками (МКАД, ТТК, Варшавское шоссе, Звенигородка и т. д.)". Конкретные улицы, где нужно снизить разрешенную скорость, или примеры таковых Шумский не приводит. "Да, мы все помним про нештрафуемый порог в +20 км/ч, но надо с чего-то начинать", – отметил он.

Необходимость ограничений Шумский объясняет в первую очередь безопасностью. В частности, при ударе на скорости 50 км/ч ребенок выживает с вероятностью 80 процентов, гласит один из постеров социальной кампании. Кроме того, объясняет Шумский, при высокой скорости "в принципе выше шанс ДТП", так как из-за туннельного зрения водителю сложнее заметить пешехода или другое транспортное средство.

Еще одним аргументом за снижение разрешенной скорости автор называет "психологический комфорт". Скорость пешехода и двигающегося автомобиля не должна различаться более, чем в 10 раз. Так как пешеход двигается со средней скоростью не выше 5 км/ч, то и скорость автомобиля не должна превышать 50 км/ч. "Иначе идущий человек испытывает чувство опасности и дискомфорта, находясь рядом с дорогой", – пишет Шумский.

Пробок, по его словам, из-за скоростного ограничения больше не станет, "потому что максимальная пропускная способность полосы достигается при 48 км/ч". "Также можно и нужно применять меры успокоения трафика: искусственные заужения проезжей части на переходах, островки безопасности, шиканы [последовательность тесных извивающихся поворотов для намеренного замедления автомобилей – прим. Ред.], узкие полосы, маленькие радиусы поворотов", – говорится в сообщении.

В комментариях многие пользователи раскритиковали инициативу. Они отметили, что улицы, где "пешеходы являются главными", и так пешеходные – автомобилей там не должно быть вообще. "Пешеход передвигается по тротуарам и пешеходным переходам. Автомобиль – по проезжей части. Каждый главный на своей территории"; "Автомобиль на тротуаре – виноват водитель. Пешеход на проезжей части – виноват пешеход. <...> Какие-то взаимодействия транспортных средств с пешеходами должны быть только на наземных пешеходных переходах. Все, в других зонах пешеходу делать на проезжей части нечего. И его там быть не должно", – пишут читатели.

Кроме того, на многих улицах в центре Москвы, где много пешеходов, и так не получается разогнаться. Адекватные водители к этому даже не стремятся, а неадекватных ограничения не сдержат, считают комментаторы. Напомним, в столице не первый раз предлагают снизить разрешенную скорость движения. В 2014 году департамент транспорта предлагал москвичам проголосовать за снижение разрешенной скорости на Бульварном кольце с 60 до 40 километров в час. Участники опроса на портале "Активный гражданин" выступили против. Осенью прошлого года власти вернулись к этому вопросу и пообещали снова вынести его на голосование. При этом назывался лимит уже не в 40, а в 50 км/ч.
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