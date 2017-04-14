Автомобилистов призвали не ездить на летней резине из-за гололедицы Погода Рубрики: Автотранспорт

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Движение затруднено в районах эстакад, в местах подъемов и спусков. Наиболее крупные заторы образовались на МКАД, на ТТК в районе Хорошевской и Лужнецкой эстакад, Кутузовского тоннеля и на вылетных магистралях в сторону центра. Автомобилистам рекомендуют быть более внимательными и аккуратными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, избегать необоснованных маневров и резкого торможения.



Гололедица стала причиной массовых ДТП в столице и Подмосковье. По данным



"На трассе, проходящей через Сергиев Посад, тяжеловоз с большой бочкой соскочил с дороги. Слава Богу, он висит на бордюрах, но сейчас полностью перекрыли дорогу перед Сергиевым Посадом, пытаются его вытащить, - рассказал радиостанции таксист. - В самом городе перекрестки до сих пор не обработаны, гололед, и тормозить приходится совсем заранее, люди там потихонечку "ползают".



По наблюдениям сотрудников радиостанции, дорога возле станции метро "Дмитровская" превратилась в каток: "На асфальте тонкая ледовая корка, очень скользкая. Все люди стараются идти медленно. Дорога до офиса — а здесь, кстати, очень большой поток — выглядела так, как будто бы ее вообще никто не чистил".



Мартовская погода продлится еще неделю



За последние сутки в Москве выпало 8 миллиметров осадков, или около 20 процентов месячной нормы. В столице и Подмосковье местами восстановился снежный покров, отмечают



Мартовская погода продержится как минимум до конца



В ближайшие дни по ночам температура будет опускаться до отрицательных значений. Днем воздух прогреется не больше, чем до пяти градусов тепла. Всю рабочую неделю в регионе сохранятся условия для гололедицы, особенно в ночные и утренние часы. Небольшое потепление, по предварительным прогнозам, ожидается только в воскресенье: воздух прогреется до 7-12 градусов.



Центр организации дорожного движения рекомендует столичным автомобилистам выезжать в город только на зимней резине или пользоваться общественным транспортом. Дорожное движение в понедельник осложняется из-за гололедицы и роста числа ДТП.Движение затруднено в районах эстакад, в местах подъемов и спусков. Наиболее крупные заторы образовались на МКАД, на ТТК в районе Хорошевской и Лужнецкой эстакад, Кутузовского тоннеля и на вылетных магистралях в сторону центра. Автомобилистам рекомендуют быть более внимательными и аккуратными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, избегать необоснованных маневров и резкого торможения.Гололедица стала причиной массовых ДТП в столице и Подмосковье. По данным Business FM , десять машин столкнулись в центре города на Бородинском мосту, пострадавших нет. В подмосковном Внуково также столкнулись более десяти автомобилей, есть пострадавшие. Два человека получили травмы в результате семи ДТП на Носовихинском шоссе с участием 15 машин."На трассе, проходящей через Сергиев Посад, тяжеловоз с большой бочкой соскочил с дороги. Слава Богу, он висит на бордюрах, но сейчас полностью перекрыли дорогу перед Сергиевым Посадом, пытаются его вытащить, - рассказал радиостанции таксист. - В самом городе перекрестки до сих пор не обработаны, гололед, и тормозить приходится совсем заранее, люди там потихонечку "ползают".По наблюдениям сотрудников радиостанции, дорога возле станции метро "Дмитровская" превратилась в каток: "На асфальте тонкая ледовая корка, очень скользкая. Все люди стараются идти медленно. Дорога до офиса — а здесь, кстати, очень большой поток — выглядела так, как будто бы ее вообще никто не чистил".За последние сутки в Москве выпало 8 миллиметров осадков, или около 20 процентов месячной нормы. В столице и Подмосковье местами восстановился снежный покров, отмечают "Метеоновости" . В Дмитрове и Волоколамске его высота достигла 7 сантиметров, в Клину – 6 см, в Истре – 2 см.Мартовская погода продержится как минимум до конца до конца рабочей недели . Затяжные периоды холодной погоды в середине апреля случаются в столичном регионе в среднем один раз в 4-5 лет. Последний раз такое ненастье с образованием временного снежного покрова наблюдалось в 2009 году.В ближайшие дни по ночам температура будет опускаться до отрицательных значений. Днем воздух прогреется не больше, чем до пяти градусов тепла. Всю рабочую неделю в регионе сохранятся условия для гололедицы, особенно в ночные и утренние часы. Небольшое потепление, по предварительным прогнозам, ожидается только в воскресенье: воздух прогреется до 7-12 градусов.



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