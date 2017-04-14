Правительство поддержало московский законопроект о хрущевках с несколькими замечаниями

14 апреля 2017 г. Московские архитекторы перечислили негативные последствия от поспешного сноса хрущевок

Союз московских архитекторов предостерег столичные власти от новой градостроительной ошибки при реновации жилья. По мнению экспертов, выгода сноса и новой застройки по сравнению с реконструкцией не очевидна.