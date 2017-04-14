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Правительство поддержало московский законопроект о хрущевках с несколькими замечаниями
17 апреля 2017 г. | Время публикации 16:51
Рубрики: Недвижимость, Законодательство  
Сюжет: Снос московских хрущевок
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Moscow-Live.ru
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о реновации московских хрущевок, пишет РБК. Документ может быть принят Госдумой с учетом замечаний. Комиссия предложила уточнить понятие "реновация" и "возможность определения" столичными властями случаев, когда нужно учитывать мнение горожан по поводу программы.

Также в правительстве считают необходимым проработать, на каких основаниях жилье в сносимых домах будет переходить в собственность города; как переселять из ипотечных квартир, как должны "соотноситься" прекращение права собственности москвичей на старые квартиры и возникновение права собственности на новые.

Первое чтение законопроекта в Госдуме назначено на 20 апреля. 18 апреля противники документа намерены подать письма против реновации в приемную Госдумы. Обращения будут адресованы председателю парламента Вячеславу Володину и руководителям всех фракций. Ранее протестные письма были поданы в Мосгордуму, но там их назвали "провокационными".

В существующем виде законопроект дает столичным властям широкие полномочия для сноса домов и значительно ускоряет процессы выселения людей, демонтажа домов и нового строительства. Власти уверяют, что все будет происходить только по желанию жителей хрущевок. Опрос об отношении москвичей к программе уже идет. Но в законопроекте не оговаривается, как будет учитываться мнение жителей. Не прописано в нем и право собственников отказаться от сноса дома. По какому принципу будут выбираться кварталы под снос, документ тоже не уточняет.

В некоторых случаях законопроект разрешает возводить новые дома без соблюдения технических, санитарно-эпидемиологических и пожарных требований. Кроме того, девелоперы смогут начинать работы до экспертизы проекта и выдачи разрешения на строительство. Таким образом, законопроект фактически развязывает руки застройщикам и властям, говорят противники программы.

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