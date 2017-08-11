Москвичи в субботу выйдут на защиту кинотеатра "35 мм" от чиновников

Расположенный в Центральном доме предпринимателя (ЦДП) на Покрове кинотеатр авторских и фестивальных фильмов "35 мм" в последние недели успел пережить и пожар
, и затопление
, а в ближайшие выходные туда могут нагрянуть приставы, поскольку собственник помещения потребовал от "35 мм" освободить занимаемые помещения к 19 августа. Чтобы не допустить уничтожение культового для Москвы кинотеатра, горожан призывают в предстоящую субботу выйти на сбор в его защиту.
"Недавно его кто-то поджег, а послезавтра агенты инноваций (зданием владеет ГБУ "Агентство инноваций Москвы". - Прим. ред.
) готовят маски-шоу по выселению кинотеатра из здания несмотря на то, что суд счел необоснованными обвинения в его адрес", - пишет на своей странице в Facebook
лидер столичного отделения "Яблока" Сергей Митрохин. Он отметил, что планирует провести субботу, защищая "35 мм", и призвал зрителей кинотеатра сделать то же самое. О времени сбора будет объявлено завтра.
Напомним, в сентябре 2014 года в здании ЦДП начался ремонт, который продолжается по сей день. Согласно условиям договора аренды, в случае проведения ремонтных работ арендатор освобождается от платы. Кинотеатр воспользовался "арендными каникулами", но это пришлось не по душе владельцам помещений. С того момента кинотеатр неоднократно получал уведомления от арендодателей с требованием освободить занимаемую часть здания. Недавно Арбитражный суд Москвы занял сторону "35 мм" и посчитал справедливой неуплату денег за аренду.
В конце июля в здании произошел пожар, нанесший кинотеатру непоправимый урон. "Шансов, что оборудование будет налажено, нет никаких - придется покупать новое. К сожалению, оборудование было не застраховано", - рассказывала директор кинотеатра Ирина Мухьянова. А буквально спустя неделю "35 мм" еще и затопило. "Из-за этого пришли в негодность мебель, частично оборудование и стены. Поэтому мы не сможем в ближайшее время открыться, потому что у нас очень сильные убытки", - сетовала Мухьянова.