Жители Новогиреево возмущены "круговоротом травы и бабла" в Афганском сквере, куда пришло благоустройство Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Владимир Лосев / www.facebook.com



По его словам, в Афганский парк завозят другую землю, купленную в Подмосковье за бюджетные деньги. "Такой круговорот травы-бабла в природе", - констатирует Лосев. На опубликованных им фотографиях видно, что "реновируемый" газон находится в хорошем состоянии. "Как выяснилось, по смете предлагалось снести газон общей площадью 10000 кв. м. Это приблизительно весь сквер!" -



16 августа жители с помощью полиции остановили работы. В управе Новогиреево заявили, что благоустройство проводится по желанию самих жителей, голосовавших на проекте "Активный гражданин". Итоги голосования



Интернет-портал Восточного округа Москвы







Новогиреевцам не впервые приходится выходить на защиту Афганского сквера. В 2012 году власти разрешили построить там храм высотой более 30 метров с дополнительными постройками. При этом сквер является зоной охраняемого природного ландшафта, его запрещено искажать и застраивать. На



Жители района Новогиреево возмущены "благоустройством" местного сквера на Зеленом проспекте, известного как Афганский. Рабочие бульдозерами сдирают плодородный слой почвы с травой, чтобы засеять новый газон. В процессе техника срывает и кору с деревьев. "Содранную траву с плодородным слоем земли складируют в огромные кучи, после чего увозят в Московскую область и, видимо, там продают", - пишет в Facebook кандидат в муниципальные депутаты района Перово Владимир Лосев.По его словам, в Афганский парк завозят другую землю, купленную в Подмосковье за бюджетные деньги. "Такой круговорот травы-бабла в природе", - констатирует Лосев. На опубликованных им фотографиях видно, что "реновируемый" газон находится в хорошем состоянии. "Как выяснилось, по смете предлагалось снести газон общей площадью 10000 кв. м. Это приблизительно весь сквер!" - пишет в Facebook другая активистка. Рабочие, по ее словам, успокаивают, что новая трава вырастет "через пять дней".16 августа жители с помощью полиции остановили работы. В управе Новогиреево заявили, что благоустройство проводится по желанию самих жителей, голосовавших на проекте "Активный гражданин". Итоги голосования опубликованы на сайте районной управы. В таблице указано, что опрос проводился с 25 января по 15 февраля. Предоставить документы на ведение работ представители управы не смогли, отмечает активистка. "Договорились, что рабочие доделают уже начатый газон, а остальные газоны будут досеивать по необходимости", - заключила она.Интернет-портал Восточного округа Москвы сообщает , что Афганский сквер после реконструкции станет "уютнее и строже". Начальник отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства управы Новогиреево Александр Умеренков рассказал сайту, что в парке "восстановят газон везде, где это необходимо", а также заменят 3,6 тысячи квадратных метров брусчатки.Новогиреевцам не впервые приходится выходить на защиту Афганского сквера. В 2012 году власти разрешили построить там храм высотой более 30 метров с дополнительными постройками. При этом сквер является зоной охраняемого природного ландшафта, его запрещено искажать и застраивать. На портале в защиту Афганского сквера говорится, что жители узнали о плане застройки случайно лишь в середине 2013 года. С тех пор они неоднократно выходили на акции протеста. За последние два года тема строительства храма в сквере больше широко не обсуждалась.



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