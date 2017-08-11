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Московский зоопарк устроит праздник в честь своего первого карликового бегемота
17 августа 2017 г. | Время публикации 16:15 | Последние изменения 16:37
Рубрики: Животные  
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Московский ЗоопаркБюро Пирогова
Московский зоопарк впервые обзавелся карликовым бегемотом, сообщается на сайте зоосада. Трехлетняя самка прибыла в столицу из Швеции в начале августа. "По случаю появления нового питомца в пятницу мы проводим большой праздник - День бегемота", - рассказала директор столичного зоопарка Светлана Акулова. На празднике животному выберут имя, а гостей ждут конкурсы, танцы и интерактивы.

Увидеть бегемота можно в павильоне "Животные Африки". Питомицу кормят фруктами, овощами и сеном. "Она хорошо перенесла переезд и быстро адаптировалась на новом месте, уже прекрасно взаимодействует с людьми и отлично ест", - сообщили в зоопарке. Карликовые бегемоты обитают в лесах и болотах Западной Африки. В отличие от обыкновенных бегемотов они весят на порядок меньше, живут поодиночке и проводят больше времени на суше. Из-за охоты и вырубки лесов эти звери относятся к вымирающим видам - в природе их не больше трех тысяч.

Африканский день а Московском зоопарке _ 18 августа в Московском зоопарке пройдет грандиозный праздник в честь приезда бегемота. _ Карликовые бегемоты живут в природе в Западной Африке. Поэтому Московский зоопарк в этот день наполнится африканскими мотивами, по всей его территории будут раздаваться звуки африканских барабанов. _ В 11 часов у Главного Входа гостей будет встречать группа барабанщиков. Затем в 12 часов праздник продолжится на Летней эстраде на Старой территории. Посетителей ждет танцевальный флешмоб, выступление барабанщиков, мастер-классы, викторины, загадки и конкурсы, в которых гости праздника смогут проверить свои знания о самом жарком континенте, научиться играть на африканских барабанах, делать украшения и многое другое. Все желающие попробуют настоящий африканский кофе и традиционные сладости. Вести программу будут зажигательные герои мультфильма Мадагаскар. _ И самое главное: в этот день все посетители смогут познакомиться с нашей новой обитательницей - очаровательной молодой самкой карликового бегемота. Она живет на Новой территории зоопарка в одном из вольеров павильона Животные Африки. С 13.00 до 13.40 там также можно будет услышать еще одно выступление африканских барабанщиков. _ Ждем всех на праздник!

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)




В Московский зоопарк спустя почти 40 лет планируют вернуть и обыкновенного бегемота, сообщает агентство "Москва". Однако, по словам Акуловой, процесс затянется на несколько лет, так как для гиппопотама "нужны большие сооружения, большие технические приспособления и водоочистка". Самая знаменитая пара бегемотов - Петер и Грета - появилась в Московском зоопарке в середине 1930-х годов. Самец прожил 37 лет, самка - 46, за это время у животных родились два детеныша.

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