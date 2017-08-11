Московский зоопарк устроит праздник в честь своего первого карликового бегемота

Московский зоопарк впервые обзавелся карликовым бегемотом, сообщается на сайте зоосада
. Трехлетняя самка прибыла в столицу из Швеции в начале августа. "По случаю появления нового питомца в пятницу мы проводим большой праздник - День бегемота", - рассказала директор столичного зоопарка Светлана Акулова. На празднике животному выберут имя, а гостей ждут конкурсы, танцы и интерактивы.
Увидеть бегемота можно в павильоне "Животные Африки". Питомицу кормят фруктами, овощами и сеном. "Она хорошо перенесла переезд и быстро адаптировалась на новом месте, уже прекрасно взаимодействует с людьми и отлично ест", - сообщили в зоопарке. Карликовые бегемоты обитают в лесах и болотах Западной Африки. В отличие от обыкновенных бегемотов они весят на порядок меньше, живут поодиночке и проводят больше времени на суше. Из-за охоты и вырубки лесов эти звери относятся к вымирающим видам - в природе их не больше трех тысяч.
В Московский зоопарк спустя почти 40 лет планируют вернуть и обыкновенного бегемота, сообщает агентство "Москва"
. Однако, по словам Акуловой, процесс затянется на несколько лет, так как для гиппопотама "нужны большие сооружения, большие технические приспособления и водоочистка". Самая знаменитая пара бегемотов - Петер и Грета - появилась в Московском зоопарке в середине 1930-х годов. Самец прожил 37 лет, самка - 46, за это время у животных родились два детеныша.