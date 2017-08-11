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Пятикратное превышение допустимого уровня сероводорода отмечалось ночью на востоке Москвы
17 августа 2017 г. | Время публикации 10:38 | Последние изменения 10:41
Рубрики: Экология  
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Moscow-Live.ru
Автоматические станции зафиксировали вечером и ночью превышение допустимого уровня сероводорода в нескольких районах на востоке и юго-востоке Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Мосэкомониторинг". По данным наблюдений, в Косино-Ухтомском районе с восьми вечера до полуночи предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода была превышена в 1,2-5,5 раза.

В районе Вешняки максимальное превышение составило почти 2,5 раза, в Кожухово уровень сероводорода был превышен в 5,5 раза. В Рязанском районе зафиксирован выброс сероводорода в 2,5 раза превышающий норму, в Выхино-Жулебино - в 1,5 раза. Последний раз аномально высокий уровень сероводорода в московском воздухе фиксировался 17 и 18 мая. В Капотне выброс длился 12 часов, допустимая концентрация вредного вещества отклонялась от нормы в 51 раз.

По факту загрязнения воздуха в Капотне было возбуждено административное дело. Минприроды России предъявило претензии Московскому нефтеперерабатывающему заводу за выбросы диоксида серы. На самом предприятии заявили, что непричастны к майским выбросам сероводорода. При этом на заводе признали, что Росприроднадзор выявил разовые превышения нормативов по выбросам диоксида серы. Общая сумма штрафов в отношении завода составила 400 тысяч рублей.
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