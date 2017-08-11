Обнаруженная возле жилых домов в Москве свалка медицинских отходов заинтересовала следователей

Столичное управление Следственного комитета России начало проверку появившейся в СМИ информации о нелегальной свалке медицинских отходов рядом с жилыми домами в Новой Москве. К настоящему моменту сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия, допросили директора организации, владеющей участком, а также изъяли необходимые документы, сообщает РИА "Новости"
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Ранее телеканал "Вести-Москва"
показал сюжет о том, что в Новомосковском округе рядом с жилыми домами организована нелегальная свалка медицинских отходов. По данным журналистов, участок арендует коммерческая организация, которая имеет право использовать землю исключительно под хранение строительного мусора. На деле же там разбросаны использованные шприцы, капельницы и другие опасные материалы.
Медицинские отходы являются одними из самых опасных, а потому их утилизация требует крайне серьезного подхода. Это совершенно не смутило руководство упомянутой коммерческой организации, которое позволяло сжигать медотходы рядом с домами. Более того, сточные воды с этой свалки попадают в протекающую рядом реку Пахра, подчеркивалось в сюжете.
Напомним, на минувшей неделе жители ближайшего Подмосковья стали свидетелями того, как с расположенного на окраине столицы Мусоросжигательного завода N4 вздымался столб фиолетового дыма
. Выбросы с этого предприятия угрожают здоровью как жителей близлежащих подмосковных городов, так и москвичам, проживающим на востоке и юго-востоке города.