NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
августа
pda
Поиск
Архив

Обнаруженная возле жилых домов в Москве свалка медицинских отходов заинтересовала следователей
17 августа 2017 г. | Время публикации 17:53 | Последние изменения 17:57
Рубрики: Городская инфраструктура, Экология  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Столичное управление Следственного комитета России начало проверку появившейся в СМИ информации о нелегальной свалке медицинских отходов рядом с жилыми домами в Новой Москве. К настоящему моменту сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия, допросили директора организации, владеющей участком, а также изъяли необходимые документы, сообщает РИА "Новости".

Ранее телеканал "Вести-Москва" показал сюжет о том, что в Новомосковском округе рядом с жилыми домами организована нелегальная свалка медицинских отходов. По данным журналистов, участок арендует коммерческая организация, которая имеет право использовать землю исключительно под хранение строительного мусора. На деле же там разбросаны использованные шприцы, капельницы и другие опасные материалы.

Медицинские отходы являются одними из самых опасных, а потому их утилизация требует крайне серьезного подхода. Это совершенно не смутило руководство упомянутой коммерческой организации, которое позволяло сжигать медотходы рядом с домами. Более того, сточные воды с этой свалки попадают в протекающую рядом реку Пахра, подчеркивалось в сюжете.

Напомним, на минувшей неделе жители ближайшего Подмосковья стали свидетелями того, как с расположенного на окраине столицы Мусоросжигательного завода N4 вздымался столб фиолетового дыма. Выбросы с этого предприятия угрожают здоровью как жителей близлежащих подмосковных городов, так и москвичам, проживающим на востоке и юго-востоке города.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Странный фиолетовый дым с московского мусоросжигательного завода насторожил очевидцев (ВИДЕО)
11 августа 2017 г.
Странный фиолетовый дым с московского мусоросжигательного завода насторожил очевидцев (ВИДЕО)
Жители юго-востока Москвы и соседствующих с Мосоросжигательным заводом N4 подмосковных городов уже привыкли к вредным выбросам с предприятия, однако фиолетовый дым их изрядно удивил.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.08.2017   11:27
1
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 20 августа 2017 г. // Последняя новость 19 августа 2017 г. 18:13
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>