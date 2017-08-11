Оппозиция опасается "подвозов" электората для ЕР из-за возможности досрочного голосования на выборах

13 августа 2017 г. В Северном Измайлово на выборы пошли депутаты, оскандалившиеся на "парковочной фальсификации"

Дмитрий Барановский обратил внимание на то, что в списке кандидатов-единороссов фигурируют фамилии, которые нелегально поспособствовали появлению в районе платных парковок.