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Оппозиция опасается "подвозов" электората для ЕР из-за возможности досрочного голосования на выборах
17 августа 2017 г. | Время публикации 19:13 | Последние изменения 19:47
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Возможность досрочного голосования на предстоящих муниципальных выборах в столице открывает возможность "импорта электората" для правящей партии, пишет в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" лидер регионального отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Политик опасается, что в течение десяти дней, предшествующих голосованию, в выборах примет участие столько избирателей-мигрантов, что москвичи перед ними будут выглядеть 10 сентября "несчастной горсткой", добравшейся до избирательной урны.

"С 30 августа в каждую управу могут прийти какие угодно люди и проголосовать за кого хотят или им скажут. Формально у них должна быть регистрация в этом районе. Но проверить ее помимо одного из дежурных членов территориальной избирательной комиссии не сможет никто - наблюдатели допускаются на участки только 10 сентября. Тут и платить никому не надо: за вожделенную прописку как миленькие пойдут и проголосуют за кого скажут. А по дороге еще и листовки конкурентов "Единой России" посрывают", - возмущается Митрохин.

Из-за досрочного голосования контролировать весь процесс будет сложнее, а люди, которые придут на выборы 10 сентября, растворятся в толпе уже проголосовавших "наемников". "Если москвичи 10 сентября увидят на участке толпу соотечественников - это еще полбеды. Но вдруг ему придется выстаивать длинную очередь, состоящую сплошь из представителей Средней Азии? Нет, пусть граждане союзных государств придут и проголосуют тихо и мирно до 10-го. Во избежание лишних эксцессов", - отметил представитель "Яблока".

Митрохин также обратил внимание, что вопрос о допущении предварительного голосования решается в региональном законе и многие субъекты страны от этого отказались, но только не Москва. "Не хотите голосовать за "Единую Россию"? Что ж, ваше святое право. За вас это сделает импортный электорат из Туркмении. В порядке выполнения международных договоров", - заключил оппозиционер.

Отметим, что ранее москвичи обратили внимание на нежелание городских властей информировать горожан о предстоящих выборах: чиновники заинтересованы в том, чтобы 10 сентября на участки пришло как можно меньше людей. Более того, городские избиркомы запретили указывать на информационных плакатах о кандидатах сколько-нибудь важные сведения, которые бы отличали одного человека от другого. Подобные действия в теории можно было бы трактовать как фальсификацию выборов.
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