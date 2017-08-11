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Активисты раскритиковали задуманную мэрией "вакханалию" в Братеевской пойме
17 августа 2017 г. | Время публикации 14:34 | Последние изменения 15:29
Рубрики: Экология  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В минувшем месяце столичные власти заключили контракт на создание парка в Братеевской пойме на берегу Москвы-реки: чиновники пообещали создать там "красивое и модное" место для отдыха с теннисными кортами, полем для мини-футбола, пешеходными тропинками и велодорожками. От инициативы оказались не в восторге городские активисты, которые напомнили, что Братеевская пойма является особо охраняемой природной территорией, а почти любое благоустройство в столице сопровождается массовыми вырубками деревьев, обдиранием газонов, а также "бордюрингом и урбаниной".

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, на "комплексное благоустройство и озеленение" поймы мэрия выделила почти 1,5 миллиарда рублей. "Полтора миллиарда на экологически вредные работы в непосредственной близости к Москве-реке. Естественно, такие суммы на "зеленку" оприходовать удается нечасто. Окружающую природу отблагоустроят по самое не хочу", - отмечается на портале Activatica.

Братеевская пойма представляет собой водно-болотный комплекс, и это дало мэрии основания назвать ее "пустырем" в голосовании на портале "Активный гражданин". Однако и болота необходимы для сохранения природы в Москве, поскольку там наблюдается потрясающее разнообразие флоры и фауны. В Братеевской пойме водится 58 видов животных, а растения в "болоте" очищают воду, которую москвичи затем потребляют в пищу. После благоустройства горожанам придется пить воду хуже по качеству, чем раньше.

Автор публикации также обратила внимание на сомнительность самого проекта благоустройства. Так, согласно документам, в будущем парке появятся кафе и павильоны, что означает необходимость постоянного подвоза туда продуктов и товаров на продажу и вывоз мусора. При этом на схеме не указана дорога для подъезда автомобилей. Также не ясно, куда будет выходить канализация, поскольку кафе предполагает наличие туалетов. Между тем, по словам очевидцев, работы в пойме уже начались.
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