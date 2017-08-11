Активисты раскритиковали задуманную мэрией "вакханалию" в Братеевской пойме

12 июля 2017 г. Рабочие на тракторах устроили "армагеддон" в Строгановском парке

Рабочие вырыли траншеи через весь парк, причем таким образом, чтобы повредить корни почти всех взрослых деревьев. Тяжелая техника ездит по парку, перемалывая в пыль траву и цветы.