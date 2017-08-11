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В Москве повторился рекорд высокого давления 50-летней давности
17 августа 2017 г. | Время публикации 11:51 | Последние изменения 12:12
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
В Москве установлен пятый за месяц рекорд по давлению, сообщает портал "Метеоновости". К восьми утра давление повысилось до 757,1 миллиметра ртутного столба, а затем начало понижаться. "Таким образом, сегодня был повторен максимум 1966 года. Почти 50 лет в этот день не было столь высокого давления", - говорится в сообщении.

В августе столица обновила четыре абсолютных максимума давления - 9, 10, 15 и 16 августа. Рекорд для всего августа был установлен в 1944 году - 761 миллиметров ртутного столба. Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что на этой неделе будут обновлены суточные рекорды атмосферного давления, но они не будут опасны для метеозависимых людей.

Теплая комфортная погода сохранится в Московском регионе до начала сентября. "Потом будет короткое похолодание с дождями. И очень осторожно могу сказать, что на конец месяца ожидается очень теплая погода 25-30 градусов", - рассказал агентству накануне руководитель Росгидромета Александр Фролов. В четверг и пятницу солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 26-29 градусов.
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