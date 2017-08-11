В Москве вопреки протестам снесли последний малый вокзал эпохи сталинского ампира Рубрики: Архитектура

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Снос стал частью реконструкции платформы. Там планируется построить четвертый путь для ускоренного движения электричек до Одинцово. "Из года в год и от здания к зданию мы слышим от РЖД одно и то же: якобы монополист понесет колоссальные убытки, если попытается при прокладке новых путей обойти здание, площадь которого едва ли превышает сто квадратных метров", - пишет Новичков.



Активисты уверены, что новые пути можно было проложить в обход вокзала и без больших затрат. "Исторический памятник сносится лишь по причине безразличия и равнодушного отношения к истории нашей страны и народа", - говорится в петиции на сайте













В Москве снесли последний малый вокзал эпохи сталинского ампира - здание конца 1940-х годов на платформе "Рабочий поселок" Белорусского направления МЖД. Об этом сообщает в Facebook активист движения "Архнадзор" Андрей Новичков. Вокзал был первой исторической постройкой Москвы, которую видели прибывающие с запада пассажиры поездов. Градозащитники просили внести вокзал в реестр объектов культурного наследия народов РФ.Снос стал частью реконструкции платформы. Там планируется построить четвертый путь для ускоренного движения электричек до Одинцово. "Из года в год и от здания к зданию мы слышим от РЖД одно и то же: якобы монополист понесет колоссальные убытки, если попытается при прокладке новых путей обойти здание, площадь которого едва ли превышает сто квадратных метров", - пишет Новичков.Активисты уверены, что новые пути можно было проложить в обход вокзала и без больших затрат. "Исторический памятник сносится лишь по причине безразличия и равнодушного отношения к истории нашей страны и народа", - говорится в петиции на сайте Change.org , собравшей более 1,6 тысячи подписей в защиту "Рабочего поселка". Авторы петиции отмечали, что вокзал занимает особое место в истории всех железных дорог страны: именно по его образцу в 1950-60-е годы строились малые вокзалы Советского Союза.



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