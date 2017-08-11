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На северо-западе Москвы рабочие трактором "перепарковали" машины на запрещенные для стоянки места (ВИДЕО)
17 августа 2017 г. | Время публикации 09:20 | Последние изменения 10:06
Рубрики: Автотранспорт  
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Автомобилисты Москвы / www.facebook.com
Рабочие при замене асфальта на улице Генерала Глаголева в районе Хорошево-Мневники тракторами перетащили припаркованные в разрешенном месте автомобили и бросили их в запрещенных для парковки местах. Об этом сообщается в группе "Автомобилисты Москвы" на Facebook.

"Архаровцы освобождали место для техники, просто перетаскивая машины волоком через улицу. Просто тупо цепляли трактором машины и тащили. <...> Машины были припаркованы или на передаче, или на ручнике, коробки и покрышки явно оценили столь изящное перемещение..." - пишет автор поста. Автомобили, по его словам, стояли в парковочных карманах, и никаких знаков о том, что на время работ парковка запрещена, не было.

"Это еще полбеды - по факту машины оттащили и "припарковали" на встречке, да еще и под знаком 3.27 "Остановка запрещена", - добавляет очевидец. Он вызвал полицию, однако наутро автомобили продолжали стоять на встречной полосе под троллейбусной линией.



В комментариях к записи пользователи отметили, что действия рабочих можно квалифицировать как хищение, и рассказали, что подобное нередко происходит при ремонте асфальта.

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