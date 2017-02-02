Гонки на санях в виде корабля из "Звездных войн" и ведерка с попкорном пройдут в столице 23 февраля Развлечения Рубрики: Праздники

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей "Москва"



Участникам конкурса предстоит съехать с самой длинной тюбинговой горки в Москве протяженностью 200 метров. При определении победителей будут учитывать дальность спуска, оригинальность самого средства передвижения, а также перформанс перед стартом. Победителям вручат ценные подарки.



Помимо образов из "Звёздных войн" и "Особенностей национальной охоты", при разработке саней будут также использованы образы корабля из фильма и компьютерной игры "Mortal Kombat". Участники также представят сани в форме огнедышащего дракона из анимационного фильма "Как приручить дракона", сани, стилизованные под военный самолёт Ил-2 из кинофильма "В бой идут одни старики" и сани в виде асфальтового катка из третьего выпуска мультсериала "Ну, погоди!". Еще одни сани сделаны в виде ведёрка с попкорном.



Гонки будут проходить на "The горке", которая находится слева от катка "Лёд". После заезда посетители парка смогут сфотографироваться с участниками и их санями, после чего состоится "парад" саней. В этот же день пройдут заезды на "боевых" тазах: участникам выдадут краски и предложат стилизовать таз под военную технику. Также посетителей ожидает концертная программа с участием специального гостя.



23 февраля в парке "Сокольники" пройдёт традиционный конкурс "Battle-сани", темой которого станет кинематограф. Москвичи увидят сани в виде уменьшенной копии корабля "Тысячелетний сокол" из фантастической саги "Звёздные войны" и сани в виде бани из фильма "Особенности национальной охоты". Об этом сообщается на сайте мэрии Участникам конкурса предстоит съехать с самой длинной тюбинговой горки в Москве протяженностью 200 метров. При определении победителей будут учитывать дальность спуска, оригинальность самого средства передвижения, а также перформанс перед стартом. Победителям вручат ценные подарки.Помимо образов из "Звёздных войн" и "Особенностей национальной охоты", при разработке саней будут также использованы образы корабля из фильма и компьютерной игры "Mortal Kombat". Участники также представят сани в форме огнедышащего дракона из анимационного фильма "Как приручить дракона", сани, стилизованные под военный самолёт Ил-2 из кинофильма "В бой идут одни старики" и сани в виде асфальтового катка из третьего выпуска мультсериала "Ну, погоди!". Еще одни сани сделаны в виде ведёрка с попкорном.Гонки будут проходить на "The горке", которая находится слева от катка "Лёд". После заезда посетители парка смогут сфотографироваться с участниками и их санями, после чего состоится "парад" саней. В этот же день пройдут заезды на "боевых" тазах: участникам выдадут краски и предложат стилизовать таз под военную технику. Также посетителей ожидает концертная программа с участием специального гостя.



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