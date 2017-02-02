РПЦ пожелала забрать Спасо-Андроников монастырь в Москве, где идет скандальная стройка Городская инфраструктура Рубрики: Культура

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"Объект этот [монастырь] подпадает под понятие "имущества религиозного назначения", и, на наш взгляд, он должен передаваться", – сказала игумения. Она подчеркнула, что это вопрос "не ближайшей перспективы", никакие переговоры не ведутся. По словам настоятеля прихода протоиерея Вячеслава (Савиных), Спасо-Андроников монастырь – единственный в Москве, не переданный РПЦ.



Православная община предлагает сделать музей Андрея Рублева государственно-церковным и вынести его за пределы монастыря в соседние строения. Приход также хочет восстановить обитель и исторический некрополь. Ранее сообщалось, что древнее кладбище



Тир, ресторан и туалеты



По данным Мосгосстройнадзора, у стен Спасо-Андроникова монастыря реконструируется здание стрелкового клуба. Работы выполняет ООО "Ассоциация делового сотрудничества". "Все документы у них в порядке", – сообщил представитель Мосгосстройнадзора



Глава инициативной группы по возрождению монастыря, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов утверждает, что некрополь подвергается "рейдерскому захвату". "Эта территория является охранной зоной, на которой строительство любых зданий запрещено, даже лопатой копать нельзя", – сказал он. Материалы уже направлены в Следственный комитет и Генпрокуратуру.



Кроме того, по словам Карнаухова, в церкви Архангела Михаила планируется открыть ресторан с лифтом, гардеробом и туалетами на каждом этаже. Это "противоречит внутренним установлениям Русской православной церкви", прокомментировала игумения Ксения. "По нашему мнению, памятники религиозного назначения, к которым относится и храм Архангела Михаила, должны использоваться по их назначению, то есть для совершения богослужений", – сказала она.



Директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин в



Директор добавил, что реставрацию и приспособление церкви Архангела Михаила к современному использованию проектирует специализированная организация, победившая в открытом конкурсе. Что это за организация, он не уточнил.



Реакция Минкультуры: "на каком-то кладбище что-то не так"



Первый замминистра культуры Владимир Аристархов подтвердил, что РПЦ пока не просила передать ей Спасо-Андроников монастырь, но имеет на это право. По закону любое имущество религиозного значения, независимо от того, было оно в собственности церкви формально или нет, передается церкви, если подано такое ходатайство. "Мы не исключаем, что нам придется передавать церкви любое из зданий религиозного значения, они имеют на это полное право", – цитирует Аристархова ТАСС.



Что касается стройки, то "министерство сейчас пытается понять, о чем идет речь", сказал первый замминистра. "Мы такие вещи отслеживаем и реагируем. Насколько я понял, речь идет не о территории нашего федерального музея, а о территории некоего кладбища, которое когда-то было монастырским, и сейчас там что-то не так происходит", – сказал Аристархов. По его словам, это "очень интересная проблема", но "скорее всего, это вопрос, который надо задать органам охраны памятников Москвы, которые должны посмотреть, что это такое", заключил первый замминистра. Русская православная церковь в перспективе будет просить о передаче Спасо-Андроникова монастыря в Москве. Об этом сообщила РИА "Новости" глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Сейчас там находятся Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и приход Спаса Нерукотворного Образа. У стен монастыря идет стройка, которая тревожит общественность."Объект этот [монастырь] подпадает под понятие "имущества религиозного назначения", и, на наш взгляд, он должен передаваться", – сказала игумения. Она подчеркнула, что это вопрос "не ближайшей перспективы", никакие переговоры не ведутся. По словам настоятеля прихода протоиерея Вячеслава (Савиных), Спасо-Андроников монастырь – единственный в Москве, не переданный РПЦ.Православная община предлагает сделать музей Андрея Рублева государственно-церковным и вынести его за пределы монастыря в соседние строения. Приход также хочет восстановить обитель и исторический некрополь. Ранее сообщалось, что древнее кладбище разворотили экскаваторами, а останки вывозят со строительным мусором, выдавая за свиные. Застройщик, по словам очевидцев и журналистов, отрицает существование некрополя.По данным Мосгосстройнадзора, у стен Спасо-Андроникова монастыря реконструируется здание стрелкового клуба. Работы выполняет ООО "Ассоциация делового сотрудничества". "Все документы у них в порядке", – сообщил представитель Мосгосстройнадзора РИА Недвижимость . Разрешение на строительство действует до мая.Глава инициативной группы по возрождению монастыря, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов утверждает, что некрополь подвергается "рейдерскому захвату". "Эта территория является охранной зоной, на которой строительство любых зданий запрещено, даже лопатой копать нельзя", – сказал он. Материалы уже направлены в Следственный комитет и Генпрокуратуру.Кроме того, по словам Карнаухова, в церкви Архангела Михаила планируется открыть ресторан с лифтом, гардеробом и туалетами на каждом этаже. Это "противоречит внутренним установлениям Русской православной церкви", прокомментировала игумения Ксения. "По нашему мнению, памятники религиозного назначения, к которым относится и храм Архангела Михаила, должны использоваться по их назначению, то есть для совершения богослужений", – сказала она.Директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин в открытом письме открестился от причастности к стройке. По его словам, музей одним из первых обратил внимание на работы в охранной зоне монастыря. Однако кафе и ранее находилось на территории музея "во временной постройке", отметил Миндлин. Там даже побывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Теперь кафе откроют вновь, так как "музей в соответствии со своим уставом должен обеспечивать оказание услуг общественного питания своим посетителям". Лифт, по словам Миндлина, тоже необходим для удобства посетителей.Директор добавил, что реставрацию и приспособление церкви Архангела Михаила к современному использованию проектирует специализированная организация, победившая в открытом конкурсе. Что это за организация, он не уточнил.Первый замминистра культуры Владимир Аристархов подтвердил, что РПЦ пока не просила передать ей Спасо-Андроников монастырь, но имеет на это право. По закону любое имущество религиозного значения, независимо от того, было оно в собственности церкви формально или нет, передается церкви, если подано такое ходатайство. "Мы не исключаем, что нам придется передавать церкви любое из зданий религиозного значения, они имеют на это полное право", – цитирует Аристархова ТАСС.Что касается стройки, то "министерство сейчас пытается понять, о чем идет речь", сказал первый замминистра. "Мы такие вещи отслеживаем и реагируем. Насколько я понял, речь идет не о территории нашего федерального музея, а о территории некоего кладбища, которое когда-то было монастырским, и сейчас там что-то не так происходит", – сказал Аристархов. По его словам, это "очень интересная проблема", но "скорее всего, это вопрос, который надо задать органам охраны памятников Москвы, которые должны посмотреть, что это такое", заключил первый замминистра.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 13 сентября 2016 г. Стройка "патриотического" тира уничтожает древний некрополь Спасо-Андроникова монастыря

Экскаваторы разрыли культурный слой вместе с человеческими костями, фрагментами гробов и надгробных плит, но владельцы стройки упорно отрицают, что здесь вообще когда-то было кладбище. МК обращается к мэру и в Генпрокуратуру.

