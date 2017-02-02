Московское метро избавится от должности дежурного у эскалатора Рубрики: Метрополитен

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Председатель профсоюза работников метрополитена Николай Гостев рассказал



По словам собеседника агентства, большинство дежурных у эскалаторов - люди пенсионного или предпенсионного возраста, а потому после сокращения новую работу в метрополитене они могут уже не найти. Что касается будок дежурных, то они пустовать не будут: в них в свободное время будут сидеть слесари эскалаторной службы.



В пресс-службе метрополитена порталу NEWSmsk.com сообщили, что речь идет не столько о сокращении сотрудников, сколько о повышении их квалификации: обязанности дежурных перейдут к специалистам более широкого профиля, способным реагировать на нештатные ситуации, что повысит безопасность пассажиров. Действующие дежурные смогут пройти курсы повышения квалификации, что позитивно скажется на их зарплатах, либо перейти на другую имеющуюся работу в метрополитене, исходя из индивидуальных особенностей и пожеланий. Руководство московского метрополитена решило отказаться от дежурных возле эскалаторов, которые следят за работой подъемников и безопасностью пассажиров, а также помогают сориентироваться заблудившимся в подземке гражданам. По данным телеканала Life , часть дежурных будет сокращена, а другая часть - переведена на другие должности в метро.Председатель профсоюза работников метрополитена Николай Гостев рассказал РИАМО , что речь идет о сокращении около 1,2 тысячи работников с 1 апреля 2017 года. "Им в отделе кадров выдают список вакантных должностей. Как показывает практика, они пытаются найти что-нибудь подходящее, а это какие-нибудь уборщики производственных помещений", - отметил Гостев.По словам собеседника агентства, большинство дежурных у эскалаторов - люди пенсионного или предпенсионного возраста, а потому после сокращения новую работу в метрополитене они могут уже не найти. Что касается будок дежурных, то они пустовать не будут: в них в свободное время будут сидеть слесари эскалаторной службы.В пресс-службе метрополитена порталусообщили, что речь идет не столько о сокращении сотрудников, сколько о повышении их квалификации: обязанности дежурных перейдут к специалистам более широкого профиля, способным реагировать на нештатные ситуации, что повысит безопасность пассажиров. Действующие дежурные смогут пройти курсы повышения квалификации, что позитивно скажется на их зарплатах, либо перейти на другую имеющуюся работу в метрополитене, исходя из индивидуальных особенностей и пожеланий.



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