Строительство новой сцены театра Et Cetera грозит фундаменту старинной церкви и некрополю Рубрики: Архитектура

"Мы направили в Департамент культурного наследия Москвы запрос, в котором выражаем сомнения в достаточности проводимых охранных мероприятий. Как предписываемое законом сохранение археологического памятника может сочетаться с полным уничтожением культурного слоя в зоне земляных работ?" - отметили в "Архнадзоре". В организации также напомнили, что в апреле 2015 года столичный Архитектурный совет На Мясницкой улице началась подготовка к строительству второго здания театра Et Cetera, где расположится новая сцена. Происходящим оказались крайне обеспокоены градозащитники, поскольку на участке, обнесенном строительным забором, находится фундамент снесенного в 1934 году храма Флора и Лавра, а также остатки старого церковного некрополя XVI-XVII веков.По словам специалистов "Архнадзора" , в проекте строительства приведена оценка воздействия на археологические памятники, выполненная экспертами "Столичного археологического бюро". Согласно этой оценке строительные земляные работы, включающие устройство подземно-наземной парковки, "полностью уничтожат культурный слой" в зоне их проведения. Это, впрочем, не помешало ни застройщику, ни столичным властям приступить к реализации задуманного."Мы направили в Департамент культурного наследия Москвы запрос, в котором выражаем сомнения в достаточности проводимых охранных мероприятий. Как предписываемое законом сохранение археологического памятника может сочетаться с полным уничтожением культурного слоя в зоне земляных работ?" - отметили в "Архнадзоре". В организации также напомнили, что в апреле 2015 года столичный Архитектурный совет забраковал проект второй очереди театра Et Cetera. Главный архитектор города Сергей Кузнецов тогда заявил, что "этот проект не подходит для центра столицы", поскольку из-за него "возникает ощущение хаоса", а главный архитектор НИиПИ Генплана Москвы Андрей Гнездилов сравнил театр с "сельским клубом".



