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Подрядчик реконструкции Щелковского шоссе не выплатил работникам более 10 миллионов рублей
17 февраля 2017 г. | Время публикации 15:14
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Басманная межрайонная прокуратура провела проверку по обращениям работников ООО "Горизонт" о нарушениях их трудовых прав, возбудив уголовное дело по факту невыплаты зарплат. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры

По итогам ранее проведенной прокурорской проверки выяснилось, что ООО "Горизонт" задолжало работавшим по трудовым договорам более 8,8 миллионов рублей. В отношении юридического лица и его руководителя были возбуждены два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства). В адрес руководителя ООО "Горизонт" было внесено представление об устранении нарушений, однако в Басманную межрайонную прокуратуру поступили более 250 обращений о невыплате зарплаты трудовым мигрантам из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других стран Средней Азии, с которыми не были заключены трудовые договоры. В результате за период с августа 2016 года по февраль 2017 года предприятие задолжало работникам свыше 10 миллионов рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

По данным СМИ, в прошлом году "Горизонт" заключил с городом контракты на общую сумму 5 миллиардов рублей, включая строительство Щелковской эстакады, участков Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, переходов МЦК и других объектов. Между тем рабочие этих проектов также утверждают, что у компании большие долги по окладам, а почти вся техника якобы выставлена на продажу.

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