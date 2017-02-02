Человек в костюме Ждуна пришел на открытие программы "Почта без очередей"

Человек в костюме популярного мема Ждуна пришел на открытие новой программы "Почты России" "Почта без очередей" в одном из отделений у станции метро "Бауманская". Об этом сообщает корреспондент РИАМО
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Новая программа меняет принцип работы с юридическими лицами, сообщил генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов, слова которого приводит агентство "Москва"
. По данным компании, очереди в почтовых отделениях часто возникают из-за того, что "скрытые" юридические лица - курьеры отправляют до нескольких десятков заказных писем.
Теперь прием отправлений от юридических лиц выносится в специализированные отделения почты. Кроме того, открыт 71 центр обслуживания юридических лиц и 87 центров, где юрлица могут получить и отправить посылки, мелкие пакеты и отправления EMS. В остальных почтовых отделениях Москвы отправления от организаций оформляться не будут.
В отделениях с наибольшей нагрузкой появятся консультанты. Они смогут без очереди выдавать отправления по трек-номеру и паспорту. Начальник отделения будет следить за работой операторов из клиентского зала. При наплыве он тоже будет обслуживать посетителей и решать сложные вопросы. В столице также есть шесть бригад "скорой почтовой помощи", которые быстро приезжают по сигналу в отделение связи и помогают обслуживать посетителей.
Ждуном в российском интернете прозвали скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт под названием Homunculus Lоxodontus. Автор вдохновлялась людьми, сидящими в очереди к врачу, и залами ожидания. Ждун стал героем многочисленных фотожаб: оказалось, что он вписывается практически в любую ситуацию. Недавно свой Ждун появился у студентов журфака МГУ
. Еще один "двойник" этого персонажа обнаружили в "Аптекарском огороде"
. Посетители заметили, что на популярный мем похоже растение с причудливым утолщением ствола пиренаканта мальволистная, или "Обезьяний стул".