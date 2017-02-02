Человек в костюме Ждуна пришел на открытие программы "Почта без очередей"

15 февраля 2017 г. У студентов журфака МГУ появился свой Ждун

Ждун появился как шутка студентов в Международный день радио. Он символизирует идеального слушателя, который ждет запуска студенческого радио. Фото "Ждуна" в интерьерах факультета уже набрало более 11 тысяч "лайков".