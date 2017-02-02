В Москве началось десятидневное празднование Масленицы

11 февраля 2017 г. Посетителей масленичного фестиваля ждут бой на потешных мечах и игра в бабки

Актеры в исторических костюмах пригласят гостей поиграть в кубарь, горелки и другие народные игры, сразиться на "потешных мечах", а для детей проведут мастер-классы. Также состоятся выступления кукольного театра и музыкантов.