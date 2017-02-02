В Москве началось десятидневное празднование Масленицы

Фестиваль "Московская Масленица"
начался в столице в пятницу. В отличие от прошлых лет Масленицу будут отмечать широко и долго – десять дней, до 26 февраля. Фестивальные площадки открыты в центре Москвы, в парках, на ВДНХ. Главным лакомством будут, конечно, блины – более 120 сортов, от традиционных до безглютеновых. Цены на блины начинаются от 50 рублей, сообщает
Департамент торговли и услуг.
Каждый день празднования по народной традиции будет посвящен разным событиям. С 17 по 19 февраля на площади Революции, Манежной площади и между ними будут готовиться к празднику: репетировать игры и хороводы, мастерить карнавальные костюмы. В понедельник, 20 февраля, московские художники и дизайнеры будут мастерить арт-чучела на Новом Арбате. Таковая традиция: на Руси в этот день, называемый встреча
, делали соломенное чучело Масленицы и катали в санях по деревне.
21 февраля – заигрыши
. На центральных площадках фестиваля гостей будут развлекать скоморохи. В этот день по домам ходили ряженые, а на ярмарочной площади ставили балаганы и давали представления. 22 февраля – лакомка
. С этого дня традиционно начинается масленичное пиршество, поэтому на Манежной площади, в Новопушкинском сквере и на Новом Арбате откроются мастер-классы кулинарных школ.
23 февраля – разгуляй, то есть начало широких гуляний. В народе устраивались кулачные бои и взятие снежного городка. Смысл разгульного четверга – выплеск накопившейся за зиму негативной энергии. Реконструкцию кулачных боев можно будет увидеть на Манежной площади и площади Революции. В Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре отметят День защитника Отечества.
Программа на другие дни пока не опубликована. Разобраться в мероприятиях масленичной недели поможет Балагурный Дед. Он будет гулять по площадкам и раздавать газету с "балагурным листком" – графиком событий. В последний день празднования на Манежной площади устроят "имитацию сожжения" восьмиметровой Масленицы изо льда.