Историческое трамвайное депо, где обещали открыть музей, сдадут в аренду под коммерческие цели Общественный транспорт Рубрики: Архитектура

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Инвестор должен будет отреставрировать объект и благоустроить прилегающую территорию, зато после реставрации арендатор сможет использовать здания по своему усмотрению: функциональное назначение лота указано как "свободное". Согласно документации, на территории депо нельзя будет организовать производство, "загрязняющее интерьер", хранить взрывчатые, пожароопасные и отравляющие вещества, а также вести "шумную и экологически вредную деятельность". Кроме того, инвестор должен будет следить за состоянием объекта культурного наследия.



Отметим, что в 2014 году территория депо едва не была отдана под застройку: в сети появилась презентация потенциального девелопера, который обещал возвести там коммерческую недвижимость площадью 50 тысяч квадратных метров. После разгоревшегося скандала депо было признано объектом культурного наследия регионального значения, а в мэрии заявили, что там может появиться музей пассажирского транспорта. Однако обследование зданий в 2016 году показало, что депо разрушается, по ограде идут трещины, а из стен зданий выпадают кирпичи. Мэрия выставила на торги комплекс Миусского трамвайного депо на Лесной улице, который является старейшим транспортным объектом Москвы. Власти планируют передать депо, состоящее из семи зданий, построенных с 1874 по 1932 годы, в аренду на 49 лет за 73,1 миллиона рублей в год (почти 3,6 миллиарда на весь срок), сообщает РБК со ссылкой на документацию с городского инвестиционного портала. Сейчас объект находится в хозяйственном ведении ГУП "Мосгортранс".Инвестор должен будет отреставрировать объект и благоустроить прилегающую территорию, зато после реставрации арендатор сможет использовать здания по своему усмотрению: функциональное назначение лота указано как "свободное". Согласно документации, на территории депо нельзя будет организовать производство, "загрязняющее интерьер", хранить взрывчатые, пожароопасные и отравляющие вещества, а также вести "шумную и экологически вредную деятельность". Кроме того, инвестор должен будет следить за состоянием объекта культурного наследия.Отметим, что в 2014 году территория депо едва не была отдана под застройку: в сети появилась презентация потенциального девелопера, который обещал возвести там коммерческую недвижимость площадью 50 тысяч квадратных метров. После разгоревшегося скандала депо было признано объектом культурного наследия регионального значения, а в мэрии заявили, что там может появиться музей пассажирского транспорта. Однако обследование зданий в 2016 году показало, что депо разрушается, по ограде идут трещины, а из стен зданий выпадают кирпичи.



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