"Ночь на катке" в московских парках пройдет 1 марта

Вторая ежегодная акция "Ночь на катке" пройдет 1 марта 2017 года в 16 московских парках. Как сообщается на сайте
департамента культуры столицы, темой "Ночи на катке" этого года стал калейдоскоп: на каждом катке выбрали свой фирменный цвет. Посетителям рекомендуется соблюсти дресс-код или получить аксессуар нужного цвета на входе. Вход на катки вечером 1 марта будет бесплатным, гостей ожидают DJ-сеты, флешмобы и розыгрыши призов.
Так, на катке парка Горького в рамках фестиваля "Оттепель: лицом к будущему" пройдет костюмированная вечеринка в стиле танцевальных вечеров 1960-х годов. Дизайнерами парка разработан лукбук образа шестидесятника с акцентом на алый цвет. Юбки, блузки, шарфы и шапки – алые, в алую клетку или полоску считались самыми нарядными для праздничного выхода на каток в 60-е годы. Гостей катка, выдержавших этот стиль, ждут приятные бонусы от парка, танцы под ретро-музыку и красивые фотографии после вечеринки. На хоккейной коробке пройдут показательные выступления фигуристов и ретро-заезд конькобежцев – выпускников Школы конькобежного спорта.
Каток "Лед" в парке "Сокольники" превратится в Северный Ледовитый океан. Посетителям рекомендуется прийти в одежде ярко-синего цвета, а на входе можно будет получить синие накидки. В центре площадки установят арт-объект в виде светящегося айсберга. Фирменным цветом катка сада "Эрмитаж" выбран синий. Там пройдут конкурсы и флешмобы с розыгрышем призов от партнера San Benedetto, настроение создаст музыка в исполнении DJ и венецианские маски синего цвета.
В Саду имени Баумана праздничное катание пройдет под треки в стиле диско и фанк. Цветом катка станет красный. Гости получат в подарок компактные наборы с натуральным чаем Tess. Посетителей Таганского парка будут ждать в одежде и аксессуарах белоснежного цвета. С 18:00 до 19:00 пройдет мастер-класс по фигурному катанию вместе с тренером из цирка на льду "Северное сияние". Гостей ждут подарки от спонсора кофе Jardin.
В парке "Красная Пресня" состоится спортивная вечеринка в красном цвете. На катке и рядом с ним с 19:00 до 21:00 пройдут бесплатные тренировки программы Outdoor с тренерами сети фитнес-клубов World Class. Каток Измайловского парка будет оформлен в фирменном рыжем цвете парка. На льду пройдет костюмированная интерактивная программа "Огненный петух", с 18:00 до 20:00 для посетителей будет играть ди-джей. Дети смогут сделать свой калейдоскоп из цветной бумаги на мастер-классе в павильоне катка. А в парке "Фили" пройдет вечеринка в стиле популярной саги "Звездные войны". Посетителей ждут спортивные конкурсы и эстафеты и выступление мастеров боя на световых мечах. Основным цветом катка станет синий.
В Перовском парке для всех желающих пройдет мастер-класс по хоккею. Главным событием станет большой "воздушный" флешмоб: посетители запустят в небо зеленые светящиеся шары. А в Воронцовском парке состоится "Тропическая вечеринка" с экзотической фотозоной на катке и сетами от DJ Этьена. Гости при входе получат ожерелья – гавайские леи. Цвет катка – зеленый. на катке парка 50-летия Октября пройдет "Королевский бал" . Весь вечер будет звучать классическая музыка, артисты ледовой группы "La Skadi" научат посетителей элементам бальных танцев. Основной цвет – желтый.
В Лианозовском парке состоится Морская вечеринка "MORE каток" с русалочками, семейными конкурсами от Нептуна и синими воздушными шарами в подарок. А в Гончаровском парке будет Вечеринка "ORANGE каток", которую украсят огромный апельсин в центре, зона для рисования с оранжевыми красками и конкурс с розыгрышем тюбинга. В парке Воровского основным цветом будет синий, гостей ждет показательное выступление фигуриста Виталия Опекана. В Бабушкинском парке пройдет танцевальный флешмоб, а посетители в красных шапках и других головных уборах получат подарки. На катке в парке имени Артема Боровика будет звучать ретро-музыка, посетители получат в качестве сувениров красные светящиеся браслеты.