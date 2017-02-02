Женщина решила протрезвиться нашатырным спиртом и умерла

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти пожилой москвички, которая выпила нашатырного спирта, чтобы протрезветь. Как сообщил агентству "Москва"
источник в правоохранительных органах, в полицию поступила информация о смерти пенсионерки в квартире по улице Антонова-Овсеенко.
34-летний мужчина рассказал, что с 1 февраля каждый день выпивал со своей пожилой матерью. Во время очередного застолья женщина решила протрезветь и приняла нашатырный спирт из пузырька. После этого женщина потеряла сознание, прибывшие на место медики констатировали смерть.