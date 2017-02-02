Женщина решила протрезвиться нашатырным спиртом и умерла Рубрики: Происшествия

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34-летний мужчина рассказал, что с 1 февраля каждый день выпивал со своей пожилой матерью. Во время очередного застолья женщина решила протрезветь и приняла нашатырный спирт из пузырька. После этого женщина потеряла сознание, прибывшие на место медики констатировали смерть.



Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти пожилой москвички, которая выпила нашатырного спирта, чтобы протрезветь. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, в полицию поступила информация о смерти пенсионерки в квартире по улице Антонова-Овсеенко.34-летний мужчина рассказал, что с 1 февраля каждый день выпивал со своей пожилой матерью. Во время очередного застолья женщина решила протрезветь и приняла нашатырный спирт из пузырька. После этого женщина потеряла сознание, прибывшие на место медики констатировали смерть.



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