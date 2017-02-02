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Женщина решила протрезвиться нашатырным спиртом и умерла
17 февраля 2017 г. | Время публикации 17:28
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти пожилой москвички, которая выпила нашатырного спирта, чтобы протрезветь. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, в полицию поступила информация о смерти пенсионерки в квартире по улице Антонова-Овсеенко.

34-летний мужчина рассказал, что с 1 февраля каждый день выпивал со своей пожилой матерью. Во время очередного застолья женщина решила протрезветь и приняла нашатырный спирт из пузырька. После этого женщина потеряла сознание, прибывшие на место медики констатировали смерть.

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Пятница, 17 февраля 2017 г. // Последняя новость 17:28
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