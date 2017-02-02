]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
февраля
pda
Поиск
Архив

Пассажирка упала на пути станции метро "Красногвардейская" и сломала ногу
17 февраля 2017 г. | Время публикации 15:47
Рубрики: Происшествия, Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Сотрудники полиции спасли пожилую женщину, которая упала на рельсы на станции "Красногвардейская" Замоскворецкой линии метро. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел около 10:20: 77-летняя москвичка упала на пути станции, сотрудники полиции вытащили ее на платформу и вызвали скорую помощь. По словам пострадавшей, перед падением у нее сильно закружилась голова, женщина госпитализирована с предварительным диагнозом "перелом шейки бедра". На движение поездов инцидент не повлиял.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.02.2017   17:36
7
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 17 февраля 2017 г. // Последняя новость 17:28
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>