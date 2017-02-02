Пассажирка упала на пути станции метро "Красногвардейская" и сломала ногу Метрополитен Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Сотрудники полиции спасли пожилую женщину, которая упала на рельсы на станции "Красногвардейская" Замоскворецкой линии метро. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.



Инцидент произошел около 10:20: 77-летняя москвичка упала на пути станции, сотрудники полиции вытащили ее на платформу и вызвали скорую помощь. По словам пострадавшей, перед падением у нее сильно закружилась голова, женщина госпитализирована с предварительным диагнозом "перелом шейки бедра". На движение поездов инцидент не повлиял.



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