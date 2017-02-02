Управдом многоэтажки в центре столицы ввела штрафы для автомобилистов

Жители многоэтажки на Космодамианской набережной не могут заехать в собственный двор: после установки шлагбаума право на въезд нужно получать у старшей по дому, передает телеканал "Москва 24"
. Женщина ввела свои правила, по которым получить брелок удается не всем, а за пропуск чужих машин во двор можно получить штрафные баллы и лишиться брелока.
Кроме того, управдом не выдает ключ от шлагбаума тем, кто не живет в доме официально. Одной из жительниц пришлось доказывать, что они с мужем совместно владеют автомобилем. Эксперты отмечают, что все жильцы дома имеют равный доступ к территории и рекомендуют обратиться к участковому полицейскому.
В конце прошлого года заммэра Максим Ликсутов призвал горожан активнее ставить шлагбаумы
во дворах. Но отделяться хотят далеко не все: установка шлагбаума во дворе - сложный долгий процесс. Порой бывают казусы: в Таганском районе сборщиков денег на шлагбаум забрали в полицию
за незаконный финансовый оборот.