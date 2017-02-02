Управдом многоэтажки в центре столицы ввела штрафы для автомобилистов

12 октября 2016 г. Ликсутов призвал москвичей активнее ставить шлагбаумы во дворах

Москвичи от такой идеи не в восторге, поскольку ее реализация сопряжена с многочисленными сложностями, а результат создает из города череду изолированных островов. Кто-то называет это очередной попыткой залезть к людям в карман.