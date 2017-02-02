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Управдом многоэтажки в центре столицы ввела штрафы для автомобилистов
17 февраля 2017 г. | Время публикации 12:46 | Последние изменения 15:06
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
Жители многоэтажки на Космодамианской набережной не могут заехать в собственный двор: после установки шлагбаума право на въезд нужно получать у старшей по дому, передает телеканал "Москва 24". Женщина ввела свои правила, по которым получить брелок удается не всем, а за пропуск чужих машин во двор можно получить штрафные баллы и лишиться брелока.

Кроме того, управдом не выдает ключ от шлагбаума тем, кто не живет в доме официально. Одной из жительниц пришлось доказывать, что они с мужем совместно владеют автомобилем. Эксперты отмечают, что все жильцы дома имеют равный доступ к территории и рекомендуют обратиться к участковому полицейскому.

В конце прошлого года заммэра Максим Ликсутов призвал горожан активнее ставить шлагбаумы во дворах. Но отделяться хотят далеко не все: установка шлагбаума во дворе - сложный долгий процесс. Порой бывают казусы: в Таганском районе сборщиков денег на шлагбаум забрали в полицию за незаконный финансовый оборот.
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