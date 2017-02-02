Жители деревни в Новой Москве начали собирать подписи за независимость от столицы Общество Рубрики: Областная инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Радио Свобода / YouTube Жители деревни Пыхтино в Новой Москве начали сбор подписей за отделение от столицы из-за нежелания городских чиновников уделить должное внимание проблемам населенного пункта. Как сообщается в письме, поступившем в редакцию NEWSmsk.com, пыхтинцы надеются, что власти Подмосковья будут более открытыми для диалога.



Главная беда деревни заключается в том, что в ней до сих пор нет ни водоснабжения, ни канализации, хотя Пыхтино находится всего в 10 километрах от МКАД. Прокладывать коммуникации в населенный пункт начали еще в 2006 году, однако с тех пор прошло 11 лет, а работы так и не завершились. "Трубы по деревне проложили, закопали сотни миллионов бюджетных денег, и забыли про эту проблему", - говорится в письме.



Ситуация усугубилась пять лет назад, когда Пыхтино стало частью новых территорий Москвы: процесс подключения деревни к необходимой для жизни инфраструктуры полностью остановился: "На дворе 2017 год, а жители Москвы до сих пор ходят за водой на колодец, качество воды в котором оставляет желать лучшего". Попытки достучаться до мэрии ни к чему не приводят: чиновники раз за разом обещают провести водоснабжение и водоотвод "через полгода", но обещания остаются обещаниями.



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