Трое злоумышленников угнали автомобиль у безработного на западе Москвы

Трое злоумышленников на западе Москвы, угрожая безработному мужчине похожим на пистолет предметом, угнали у него автомобиль Opel Vectra, сообщил РИАМО
представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел 15 февраля в 23:25 на улице Родниковой. Трое неизвестных, угрожая безработному предметом, похожим на пистолет, завладели его автомобилем Opel Vectra и скрылись. Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей. Для розыска и задержания автомобиля был введен план "Перехват". Возбуждено уголовное дело о разбое.