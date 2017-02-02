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Трое злоумышленников угнали автомобиль у безработного на западе Москвы
17 февраля 2017 г. | Время публикации 11:04 | Последние изменения 13:13
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Трое злоумышленников на западе Москвы, угрожая безработному мужчине похожим на пистолет предметом, угнали у него автомобиль Opel Vectra, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 15 февраля в 23:25 на улице Родниковой. Трое неизвестных, угрожая безработному предметом, похожим на пистолет, завладели его автомобилем Opel Vectra и скрылись. Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей. Для розыска и задержания автомобиля был введен план "Перехват". Возбуждено уголовное дело о разбое.

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