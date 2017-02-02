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Портрет среднестатистического преступника составили в столичной прокуратуре
17 февраля 2017 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 11:38
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Среднестатистический преступник в Москве - это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет со средним образованием, а на преступление его толкает отсутствие постоянного дохода. Об этом свидетельствуют данные прокуратуры столицы, где подвели итоги работы за прошлый год. На долю мужчин приходится более 80 % совершенных преступлений, передает ТАСС.

По данным прокуратуры, чаще всего преступления совершали лица в возрасте 30-49 лет, имеющие среднее образование. 67,7% из них не имели постоянного источника дохода. При этом рецидивная преступность в Москве ниже, чем в среднем по стране и составляет 40,7% от совершенных преступлений (по стране - 56,7%). 16,7% совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения (в целом по России - 37%), а 5,2% - под воздействием наркотиков.Число преступлений среди несовершеннолетних снизилось на 14%, на 8,6 % сократилось число преступлений, совершенных приезжими, на 18 % - иностранными гражданами.

Число зарегистрированных преступлений в Москве в 2016 году также сократилось за счет снижения количества краж, которые составляют 51% от общего числа преступлений в столице. Их число снизилось со почти 104 тысяч в 2015 году до 89 тысяч. Тем не менее, как отмечалось на коллегии, раскрываемость краж остается самой низкой среди всех видов преступлений: раскрыто 14,4% или каждая седьмая кража). В итоге общая раскрываемость преступлений в столице осталась на прежнем уровне - 27%, тогда как в среднем по стране раскрываемость составляет 55%.

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