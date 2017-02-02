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Жители Раменского района страдают от зловония сточных вод в местной реке
17 февраля 2017 г. | Время публикации 18:44
Рубрики: Областная инфраструктура  
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Министерство экологии и природопользования Московской области
Жители Раменского района массово жалуются на неприятные запахи, которые распространяются со стороны очистных сооружений деревни Старниково. По словам сельчан, с территории объекта неочищенные сточные воды сбрасываются в реку Отру, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства экологии.

По сигналам жителей инспекторы ведомства начали административное расследование. По словам представителей Минэкологии, эксплуатацией очистных сооружений занимается АО "Раменский водоканал", а объект представляет собой каскад биопрудов, заканчивающийся фильтром.

К настоящему моменту специалисты изъяли пробы выше и ниже места сброса сточных вод, однако результаты лабораторного анализа станут известны лишь в течение 10 дней. Если они покажут превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, коммунальщики будут наказаны за загрязнение реки, подчеркнули в министерстве.
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