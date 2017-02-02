Жители Раменского района страдают от зловония сточных вод в местной реке Рубрики: Областная инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Министерство экологии и природопользования Московской области



По сигналам жителей инспекторы ведомства начали административное расследование. По словам представителей Минэкологии, эксплуатацией очистных сооружений занимается АО "Раменский водоканал", а объект представляет собой каскад биопрудов, заканчивающийся фильтром.



К настоящему моменту специалисты изъяли пробы выше и ниже места сброса сточных вод, однако результаты лабораторного анализа станут известны лишь в течение 10 дней. Если они покажут превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, коммунальщики будут наказаны за загрязнение реки, подчеркнули в министерстве. Жители Раменского района массово жалуются на неприятные запахи, которые распространяются со стороны очистных сооружений деревни Старниково. По словам сельчан, с территории объекта неочищенные сточные воды сбрасываются в реку Отру, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства экологии.По сигналам жителей инспекторы ведомства начали административное расследование. По словам представителей Минэкологии, эксплуатацией очистных сооружений занимается АО "Раменский водоканал", а объект представляет собой каскад биопрудов, заканчивающийся фильтром.К настоящему моменту специалисты изъяли пробы выше и ниже места сброса сточных вод, однако результаты лабораторного анализа станут известны лишь в течение 10 дней. Если они покажут превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, коммунальщики будут наказаны за загрязнение реки, подчеркнули в министерстве.



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