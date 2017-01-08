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Более 80 столичных улиц благоустроят в 2017 году
17 января 2017 г. | Время публикации 14:31
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Программа благоустройства в этом году охватит более 80 московских улиц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании городского правительства. Его цитирует ТАСС.

По словам мэра, в течение года будет реконструировано более 80 улиц, более 30 действующих парков, а также создано свыше 50 новых парковых территорий. В более чем трех тысячах дворов будет проведен капитальный и текущий ремонт, а в домах заменено более 5 тысяч лифтов.

Кроме того, продолжатся работы по благоустройству дорог и инженерных коммуникаций. Как уточнил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, в частности, будут завершены работы по благоустройству Бульварного, Садового, Кремлевского колец, на Тверской улице и улицах, прилегающих к парку "Зарядье".

Отметим, что масштабные работы по благоустройству в городе ведутся уже не первый год, но результаты этой деятельности далеко не всегда соответствуют обещаниям властей. Так, недавний фотоотчет блогера Ильи Варламова с Покровки и Маросейки показал, что уложенная на этих улицах плитка развалилась и треснула, а выпавшую плитку заменяют заплатками из асфальта. Отремонтировать такую плитку уже нельзя, а значит придется укладывать заново. А жители многих нецентральных улиц вынуждены месяцами, а то и годами терпеть перекладку инженерных коммуникаций.
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