Более 80 столичных улиц благоустроят в 2017 году

2 декабря 2016 г. В следующем году программа благоустройства охватит еще 72 московских улицы

В мэрии обещают особое внимание уделить тому, чтобы на благоустроенных улицах не было подтоплений, а провода были спрятаны под землю. Масштабы работ в следующем году превзойдут все предыдущие годы.