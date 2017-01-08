Более 80 столичных улиц благоустроят в 2017 году

Программа благоустройства в этом году охватит более 80 московских улиц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании городского правительства. Его цитирует ТАСС
.
По словам мэра, в течение года будет реконструировано более 80 улиц, более 30 действующих парков, а также создано свыше 50 новых парковых территорий. В более чем трех тысячах дворов будет проведен капитальный и текущий ремонт, а в домах заменено более 5 тысяч лифтов.
Кроме того, продолжатся работы по благоустройству дорог и инженерных коммуникаций
. Как уточнил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, в частности, будут завершены работы по благоустройству Бульварного, Садового, Кремлевского колец, на Тверской улице и улицах, прилегающих к парку "Зарядье".
Отметим, что масштабные работы по благоустройству в городе ведутся уже не первый год, но результаты этой деятельности далеко не всегда соответствуют обещаниям властей. Так, недавний фотоотчет
блогера Ильи Варламова с Покровки и Маросейки показал, что уложенная на этих улицах плитка развалилась и треснула, а выпавшую плитку заменяют заплатками из асфальта. Отремонтировать такую плитку уже нельзя, а значит придется укладывать заново. А жители многих нецентральных улиц
вынуждены месяцами, а то и годами терпеть перекладку инженерных коммуникаций.