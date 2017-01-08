Машинистам метро прицепят на уши датчики для контроля над самочувствием

Состояние здоровья машинистов Московского метрополитена будут контролировать в онлайн-режиме при помощи специальных датчиков, которые крепятся на ухо. Об этом сообщает официальный портал
мэра и правительства Москвы.
Если прибор зафиксирует отклонение от нормальных показателей пульса или давления, специалист получит сигнал и снимет машиниста с маршрута, даст ему отгул или направит на медобследование. В первую очередь датчики предназначены для машинистов, имеющих предрасположенность к тем или иным заболеваниям.
Сегодня машинисты проходят ежедневный медосмотр перед выходом в рейс. В дальнейшем в подземке могут появиться поезда, работающие без участия машинистов
, но произойдет это не ранее 2021 года. Систему слежения за состоянием здоровья водителей начали тестировать и на наземном транспорте
в августе прошлого года.