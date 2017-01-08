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Машинистам метро прицепят на уши датчики для контроля над самочувствием
17 января 2017 г. | Время публикации 09:43 | Последние изменения 14:19
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Состояние здоровья машинистов Московского метрополитена будут контролировать в онлайн-режиме при помощи специальных датчиков, которые крепятся на ухо. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Если прибор зафиксирует отклонение от нормальных показателей пульса или давления, специалист получит сигнал и снимет машиниста с маршрута, даст ему отгул или направит на медобследование. В первую очередь датчики предназначены для машинистов, имеющих предрасположенность к тем или иным заболеваниям.

Сегодня машинисты проходят ежедневный медосмотр перед выходом в рейс. В дальнейшем в подземке могут появиться поезда, работающие без участия машинистов, но произойдет это не ранее 2021 года. Систему слежения за состоянием здоровья водителей начали тестировать и на наземном транспорте в августе прошлого года.
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