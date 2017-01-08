Машинистам метро прицепят на уши датчики для контроля над самочувствием

6 октября 2016 г. Поезда без машинистов могут появиться в метро через пять лет

В руководстве подземки отметили, что нынешние поезда в метро уже готовы для движения в автоматическом режиме, однако для этого еще нужны подходящие технологии. Прорыв в этой области ожидается в ближайшее время.