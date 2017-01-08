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Эксперты назвали самые дешевые для аренды московские квартиры
17 января 2017 г. | Время публикации 16:44 | Последние изменения 17:06
Рубрики: Недвижимость  
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Global Look Press
Самые бюджетные объекты на московском рынке аренды после Нового года сбавили в цене. Согласно рейтингу, составленному компанией "Инком-Недвижимость", в январе самая низкая ставка составляет 19 тысяч рублей в месяц - на 1 тысячу рублей меньше, чем в декабре прошлого года.

Этим объектом является "однушка" на 10-м этаже в 19-этажном доме на Синявинской улице, в 7 минутах транспортом от станции метро "Планерная". Низкая стоимость аренды объясняется не только расположением, но и полным отсутствием в квартире мебели.

На втором месте в рейтинге оказалась однокомнатная квартира на первом этаже 12-этажного дома на Новоорловской улице, в 15 минутах транспортом от станции метро "Юго-Западная" - жить в ней можно за 20 тысяч рублей в месяц. Тройку наиболее экономных вариантов съема жилья замкнула "однушка" на 3-м этаже 12-этажного кирпичного дома на улице Черное Озеро в 10 минутах транспортом от станции метро "Выхино" - ее аренда обойдется в 22 тысячи рублей.
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