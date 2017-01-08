Муниципальные депутаты обратили внимание прокуратуры на "парковочную фальсификацию"

22 декабря 2016 г. Муниципальный депутат рассказал, как в угоду мэрии подделывают даже бессмысленные документы по парковкам

Депутат из Северного Измайлово Дмитрий Барановский заявил, что протокол собрания по вопросу платных парковок в его районе был подделан. В частности, в итоговом документе появились результаты голосования, которое не проводилось вовсе.