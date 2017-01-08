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Муниципальные депутаты обратили внимание прокуратуры на "парковочную фальсификацию"
17 января 2017 г. | Время публикации 16:05 | Последние изменения 16:18
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Муниципальные депутаты двух районов Москвы просят прокуратуру признать недействительным голосование о введении платной парковки. Заявители утверждают, что опубликованные властями протоколы были сфальсифицированы, передает РБК.

Муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский направил обращение в прокуратуру Москвы, в котором сообщает о сфальсифицированном протоколе голосования за введение платной парковки. В ноябре 2016 года районные депутаты обсуждали предложение департамента транспорта ввести платную парковку на нескольких улицах: хотя голосования по этому поводу не было, на сайте департамента транспорта появился протокол, согласно которому введение платной парковки якобы поддержали семь депутатов.

Как утверждает депутат в своем блоге в Живом Журнале, во время обсуждения вопроса глава управы Дмитрий Дятленко вышел из зала и отключил видеокамеру, но звук продолжал записываться: аудиозапись и стала подтверждением фальсификации. Сами же сторонники введения платных парковок объяснили отключение камеры скачком напряжения в электросети, а впоследствии собрали подписи всех депутатов за введение платной парковки на выписке из поддельного протокола. В ответ на вопрос, зачем они поставили свои подписи, депутаты заявили, что их "попросили из управы". Депутат требует признать протокол недействительным и уверяет, что мэрия пытается переложить ответственность на муниципальных депутатов. Измайловская межрайонная прокуратура начала проверку по данному факту.

Еще одно аналогичное заявление поступило в Преображенскую межрайонную прокуратуру. Как рассказала муниципальный депутат района Сокольники Лариса Соломатина, на заседании 22 ноября депутаты рассматривали вопрос о реорганизации дорожного движения и проголосовали за установку светофоров и дорожных знаков. На сайте parking.mos.ru появился протокол, согласно которому совет депутатов поддержал введение платной парковки в районе. Самим депутатам был разослан другой вариант протокола, в котором о парковках ничего не сказано. По мнению инициаторов обращения, такие действия содержат признаки преступления, предусмотренного ч.2, ст.292 УК РФ (служебный подлог). После того, как межрайонная прокуратура не нашла оснований для прокурорского реагирования, депутаты заявили о намерении направить жалобу в окружную прокуратуру. Также направлен официальный запрос в департамент транспорта.

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