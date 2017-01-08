Парковочные карманы превратились в золотую жилу для эвакуаторов Рубрики: Автотранспорт

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Тот заявил, что понятия "карман" в Правилах дорожного движения нет, а есть "уширение проезжей части". Однако и такое понятие из ПДД убрали еще два года назад, отмечает радиостанция. С тех пор все зависит от дорожных знаков о разрешении или запрете парковки. Бывало, что карманы становились нелегальными за одну ночь. Советник руководителя Центра организации дорожного движения Егор Чернов пояснил, что запрещающий знак появился у кармана на Дмитровском шоссе более трех лет назад, потому что в районе дома 108 Б строение 1 проходит выделенная полоса, и припаркованные у магазина машины мешали движению общественного транспорта.



Однако странно, что за три года карман просто не убрали, отмечает радиостанция, добавляя, что транспорту на самом деле мешают только эвакуаторы, занимающие выделенку. На 2-й Хуторской улице парковку елочкой на 15 машин за год перерисовали в параллельную парковку на десять машин, затем в карман с тремя местами для инвалидов. Потом, наконец, установили в центре кармана знак "Остановка запрещена", оставив одно место для инвалидов и три платных.



Парковочные карманы в столице превратились в ловушки для автомобилистов и золотую жилу для эвакуаторов, сообщает Business FM . Сотрудник радиостанции заметил, как эвакуаторы грузили не мешающий потоку автомобиль из парковочного кармана на Дмитровском шоссе в районе супермаркета "Азбука вкуса", и обратился к инспектору ГИБДД за разъяснением.Тот заявил, что понятия "карман" в Правилах дорожного движения нет, а есть "уширение проезжей части". Однако и такое понятие из ПДД убрали еще два года назад, отмечает радиостанция. С тех пор все зависит от дорожных знаков о разрешении или запрете парковки. Бывало, что карманы становились нелегальными за одну ночь. Советник руководителя Центра организации дорожного движения Егор Чернов пояснил, что запрещающий знак появился у кармана на Дмитровском шоссе более трех лет назад, потому что в районе дома 108 Б строение 1 проходит выделенная полоса, и припаркованные у магазина машины мешали движению общественного транспорта.Однако странно, что за три года карман просто не убрали, отмечает радиостанция, добавляя, что транспорту на самом деле мешают только эвакуаторы, занимающие выделенку. На 2-й Хуторской улице парковку елочкой на 15 машин за год перерисовали в параллельную парковку на десять машин, затем в карман с тремя местами для инвалидов. Потом, наконец, установили в центре кармана знак "Остановка запрещена", оставив одно место для инвалидов и три платных.



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