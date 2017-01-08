С 12 площадок для крещенских купаний организуют онлайн-трансляции

С 12 площадок для крещенских купаний организуют видеотрансляции. Как сообщается на официальном портале
мэра и правительства столицы, больше всего трансляций запустят с водоёмов на северо-западе столицы, в том числе из парка "Северное Тушино" и Строгинской поймы. Горожане смогут понаблюдать за купаниями на Царицынском, Останкинском прудах и в других точках. Купания начнутся в 18:00 18 января и завершатся в 12:00 19 января.
Трансляции будут вестись в местах купания на Сходненском деривационном канале, в парке "Северное Тушино", на Карамышевской набережной, в Строгинской пойме, а также на Чернёвском и Большом Воронцовском пруду, на пруду Бекет (Загородное шоссе, в районе дома 2), Царицынском пруду, Большом Садовом пруду, Останкинском пруду, в зона отдыха "Терлецкая дубрава" и на озере Школьное. Список мест трансляции может быть скорректирован.
В прошлом году крещенские купания вошли в число самых популярных трансляций сервиса "Окно в город". Пользователи обращались к ним почти 30 тысяч раз и просматривали видео в среднем с двух-трёх камер в течение трёх минут. Кроме того, трансляция крещенских купаний и масленичных гуляний традиционно собирает достаточно большую аудиторию из дальнего зарубежья. В этом году
участие в Крещенских купаниях могут принять 140 тысяч человек. Для комфортного и безопасного омовения в столице появятся 60 точек, оборудованных местами обогрева, безопасными подходами и спусками и точками с горячими напитками. В каждом месте будут дежурить спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции. Участникам купаний рекомендуется окунаться только в специально оборудованных майнах и купелях под присмотром спасателей, не находиться в проруби более минуты, запастись теплой одеждой, удобной нескользящей обувью и полотенцами, а также не опускаться в воду в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году
купания посетили 105 тысяч человек, самыми популярными для омовений стали Восточный и Северо-Восточный округа.