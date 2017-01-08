Сейф с 5 миллионами рублей вынесли из квартиры на северо-западе столицы Рубрики: Происшествия

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В службу 02 поступило сообщение о краже из квартиры на Куркинском шоссе. Как выяснилось, неизвестные подобрали ключи и похитили сейф, в котором находились деньги, семь наручных часов, документы и ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 5 миллионов 91 тысячи рублей, возбуждено уголовное дело о краже. Неизвестные украли из квартиры сейф, в котором находились деньги, семь наручных часов и ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в столичном главке МВД.В службу 02 поступило сообщение о краже из квартиры на Куркинском шоссе. Как выяснилось, неизвестные подобрали ключи и похитили сейф, в котором находились деньги, семь наручных часов, документы и ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 5 миллионов 91 тысячи рублей, возбуждено уголовное дело о краже.



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