Сейф с 5 миллионами рублей вынесли из квартиры на северо-западе столицы

Неизвестные украли из квартиры сейф, в котором находились деньги, семь наручных часов и ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей. Об этом Агентству городских новостей "Москва"
сообщили в столичном главке МВД.
В службу 02 поступило сообщение о краже из квартиры на Куркинском шоссе. Как выяснилось, неизвестные подобрали ключи и похитили сейф, в котором находились деньги, семь наручных часов, документы и ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 5 миллионов 91 тысячи рублей, возбуждено уголовное дело о краже.