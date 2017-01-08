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Сейф с 5 миллионами рублей вынесли из квартиры на северо-западе столицы
17 января 2017 г. | Время публикации 10:51 | Последние изменения 11:17
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Неизвестные украли из квартиры сейф, в котором находились деньги, семь наручных часов и ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в столичном главке МВД.

В службу 02 поступило сообщение о краже из квартиры на Куркинском шоссе. Как выяснилось, неизвестные подобрали ключи и похитили сейф, в котором находились деньги, семь наручных часов, документы и ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 5 миллионов 91 тысячи рублей, возбуждено уголовное дело о краже.
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