Граффити с изображением Михаила Кутузова появится в центре Москвы

28 сентября 2015 г. Героев Великой Отечественной войны изобразят на 10 граффити

Работы популярных уличных художников украсят фасады зданий в нескольких округах, первое из них презентуют 2 октября. Изображения, согласованные с военно-историческим обществом, уже вызвали интерес москвичей.