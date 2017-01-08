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Граффити с изображением Михаила Кутузова появится в центре Москвы
17 января 2017 г. | Время публикации 08:34 | Последние изменения 10:39
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Граффити с изображением Михаила Кутузова нарисуют в центре Москвы к 9 мая. Художники распишут один из фасадов домов на Боровицкой площади по заказу Российского военно-исторического общества. Об этом M24.ru рассказал генеральный директор компании Novatek Art, которая займется реализацией проекта, Иван Пантелеев.

Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов подтвердил планы по реализации граффити, приуроченные к 205-летию окончания Отечественной войны 1812 года. По его словам, сейчас художники разрабатывают эскизы будущего изображения размером около 400 квадратных метров. Изображение будет готово к 9 мая, а рисовать его начнут в конце апреля.

По словам Кононова, граффити с Михаилом Кутузовым дополнит историческую атмосферу Боровицкой площади. "Ранее на Боровицкой площади мы сделали граффити с Мининым и Пожарским, посвященное смуте, и еще граффити с воином-освободителем, посвященное Великой Отечественной войне. Получается, что это будет история в трех войнах", – отметил он.
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