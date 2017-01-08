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Концерт памяти артистов ансамбля имени Александрова пройдет в столице 26 января
17 января 2017 г. | Время публикации 19:04
Рубрики: Культура, Общество  
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Moscow-Live.ru
Концерт памяти артистов Академического ансамбля имени Александрова, погибших в результате крушения Ту-154, состоится 26 января в Московском международном доме музыки. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГБПОУ "Воробьевы горы".

Мероприятие начнется в 19:00 в Светлановском зале дома музыки. В концерте примут участие народная артистка СССР Александра Пахмутова, артисты Академического большого хора "Мастера хорового пения", Государственный академический русский хор имени Свешникова и хор "Юность" Ансамбля песни и пляски имени Локтева, вместе с которым выступит ведущий солист ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев. Напомним, еще один концерт, посвященный памяти руководителя ансамбля Валерия Халилова, погибшего в той же авиакатастрофе, пройдет 3 февраля в концертном зале имени Рахманинова на проспекте Вернадского: в программу концерта войдут Концерт N 1 для фортепиано с оркестром и Пятая симфония Чайковского.

Крушение Ту-154 произошло 25 декабря сразу после вылета из Сочи, где самолет приземлялся для дозаправки. На борту, помимо экипажа, находились представители СМИ, военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Они летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
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