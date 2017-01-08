Серийных грабителей салонов сотовой связи, наворовавших на 1,6 млн, поймали в столице Рубрики: Криминал

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых в одном из домов на 9-й Парковой улице. Ими оказались 22-летний уроженец Московской области и 26-летний приезжий из Северо-Кавказского федерального округа, находящийся в федеральном розыске за разбой. В ходе обыска были изъяты несколько мобильных телефонов, травматический пистолет и патроны к нему, возбуждены уголовные дела о разбое.



Как выяснилось, задержанные причастны к целой серии аналогичных преступлений. Так, в августе 2016 года они напали на салон сотовой связи в Перово, похитив 14 сотовых телефонов, а в сентябре совершили нападение на салон связи в районе Северное Измайлово. Общая сумма ущерба от деятельности подозреваемых составляет один миллион 650 тысяч рублей. Полиция устанавливает возможных соучастников преступлений.



На востоке столицы задержали двоих подозреваемых в разбойных нападениях на салоны сотовой связи. По данным сайта столичного главка МВД, сотрудник салона сотовой связи на 2-й Владимирской улице пояснил, что в помещение салона вошли трое неизвестных в медицинских масках. Выстрелив в воздух из пистолета, злоумышленники разбили витрину, похитили 11 мобильных телефонов и скрылись. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых в одном из домов на 9-й Парковой улице. Ими оказались 22-летний уроженец Московской области и 26-летний приезжий из Северо-Кавказского федерального округа, находящийся в федеральном розыске за разбой. В ходе обыска были изъяты несколько мобильных телефонов, травматический пистолет и патроны к нему, возбуждены уголовные дела о разбое.Как выяснилось, задержанные причастны к целой серии аналогичных преступлений. Так, в августе 2016 года они напали на салон сотовой связи в Перово, похитив 14 сотовых телефонов, а в сентябре совершили нападение на салон связи в районе Северное Измайлово. Общая сумма ущерба от деятельности подозреваемых составляет один миллион 650 тысяч рублей. Полиция устанавливает возможных соучастников преступлений.



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