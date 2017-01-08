Посетитель супермаркета в центре Москвы избил охранника Рубрики: Криминал

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По словам собеседника агентства, инцидент произошел в магазине "Дикси", который находится на улице Бутырский Вал в Тверском районе. Для проверки данного факта на место выехал наряд полиции, отметил источник.



Обстоятельства произошедшего в настоящий момент уточняются. В каком состоянии сейчас находится пострадавший охранник - собеседник агентства не уточнил. Неизвестно также и то, что стало причиной конфликта между мужчинами. В центре столицы посетитель супермаркета избил охранника, после чего скрылся с места преступления, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, инцидент произошел в магазине "Дикси", который находится на улице Бутырский Вал в Тверском районе. Для проверки данного факта на место выехал наряд полиции, отметил источник.Обстоятельства произошедшего в настоящий момент уточняются. В каком состоянии сейчас находится пострадавший охранник - собеседник агентства не уточнил. Неизвестно также и то, что стало причиной конфликта между мужчинами.



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