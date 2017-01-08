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Посетитель супермаркета в центре Москвы избил охранника
17 января 2017 г. | Время публикации 18:41
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
В центре столицы посетитель супермаркета избил охранника, после чего скрылся с места преступления, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в магазине "Дикси", который находится на улице Бутырский Вал в Тверском районе. Для проверки данного факта на место выехал наряд полиции, отметил источник.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент уточняются. В каком состоянии сейчас находится пострадавший охранник - собеседник агентства не уточнил. Неизвестно также и то, что стало причиной конфликта между мужчинами.
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