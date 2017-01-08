Продавцы квартир в Москве теряют надежду сбыть свою жилплощадь

12 января 2017 г. Жилье на окраинах Москвы оказалось почти в два раза дороже квартир в соседних районах Подмосковья

При этом качество жилья на окраинах столицы зачастую даже уступает квартирам в ближнем Подмосковье, но на цену влияет фактор московской прописки, дающий ощутимые социальные преимущества.