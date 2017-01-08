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Продавцы квартир в Москве теряют надежду сбыть свою жилплощадь
17 января 2017 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 14:10
Рубрики: Недвижимость  
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Moscow-Live.ru
На вторичном рынке недвижимости в Москве наблюдается дефицит ликвидных объектов по адекватной цене: реальная доля квартир, участвующих в сделках купли-продажи, составляет лишь 20 процентов, тогда как остальные объявления на рынке - нагромождение никому не нужных предложений, считают эксперты.

Фактически это означает, что большинство продающейся "вторички" на сегодняшний день - это низкокачественный, малопригодный для комфортного проживания неликвид, который можно продать только по очень низкой цене, чего продавцы, впрочем, не делают, пишет "Московский комсомолец". По мнению директора департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимости" Сергея Шломы, происходящее сейчас можно охарактеризовать как "синдром разочарованного продавца".

По мнению специалиста, собственники, потеряв надежду продать свою жилплощадь, будут отказываться от этой затеи, надеясь, что в будущем цены на недвижимость вырастут. Еще одним позитивным фактором для них станет прекращение программы субсидирования ипотеки на новостройки: благодаря этому конкурировать с "первичкой" станет легче. Впрочем, по заявкам, принятым до конца декабря 2016 года, кредиты по льготным ставкам будут выдаваться еще до весны. Кроме того, благодаря снижению ключевой ставки до 10% уровень ипотечных ставок без субсидирования не должен стать пугающим.
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