Продавцы квартир в Москве теряют надежду сбыть свою жилплощадь

На вторичном рынке недвижимости в Москве наблюдается дефицит ликвидных объектов по адекватной цене: реальная доля квартир, участвующих в сделках купли-продажи, составляет лишь 20 процентов, тогда как остальные объявления на рынке - нагромождение никому не нужных предложений, считают эксперты.
Фактически это означает, что большинство продающейся "вторички" на сегодняшний день - это низкокачественный, малопригодный для комфортного проживания неликвид, который можно продать только по очень низкой цене, чего продавцы, впрочем, не делают, пишет "Московский комсомолец"
. По мнению директора департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимости" Сергея Шломы, происходящее сейчас можно охарактеризовать как "синдром разочарованного продавца".
По мнению специалиста, собственники, потеряв надежду продать свою жилплощадь, будут отказываться от этой затеи, надеясь, что в будущем цены на недвижимость вырастут. Еще одним позитивным фактором для них станет прекращение программы субсидирования ипотеки на новостройки: благодаря этому конкурировать с "первичкой" станет легче. Впрочем, по заявкам, принятым до конца декабря 2016 года, кредиты по льготным ставкам будут выдаваться еще до весны. Кроме того, благодаря снижению ключевой ставки до 10% уровень ипотечных ставок без субсидирования не должен стать пугающим.