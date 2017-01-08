Движение транспорта возле Богоявленского собора ограничат на время Крещения

17 января 2017 г. С 12 площадок для крещенских купаний организуют онлайн-трансляции

Больше всего трансляций запустят с водоёмов на северо-западе, в том числе из парка "Северное Тушино" и Строгинской поймы. Горожане также смогут понаблюдать за купаниями на Царицынском, Останкинском прудах и в других точках.