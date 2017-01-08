]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
января
pda
Поиск
Архив

Движение транспорта возле Богоявленского собора ограничат на время Крещения
17 января 2017 г. | Время публикации 17:32
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Ded egor / Wikimedia Commons
Движение транспорта будет ограничено возле Богоявленского кафедрального собора в Москве на Крещение с 7 утра 18 января до 17 часов вечера 19 января. В частности, будет перекрыт участок Елоховского проезда от пересечения с Новорязанской улицей до пересечения с Нижней Красносельской улицей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Кроме того, в связи с проведением праздничных богослужений с 17 вечера 18 января до 5 утра 19 января будут закрыты для проезда транспорта Санаторная и Тютчевская аллеи, а также Новоясеневский тупик. Из-за пятничного намаза 20 января с 10:00 до 14:00 будет закрыта для проезда Большая Татарская улица.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
С 12 площадок для крещенских купаний организуют онлайн-трансляции
17 января 2017 г.
С 12 площадок для крещенских купаний организуют онлайн-трансляции
Больше всего трансляций запустят с водоёмов на северо-западе, в том числе из парка "Северное Тушино" и Строгинской поймы. Горожане также смогут понаблюдать за купаниями на Царицынском, Останкинском прудах и в других точках.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.01.2017   21:46
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 17 января 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>