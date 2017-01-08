Движение транспорта возле Богоявленского собора ограничат на время Крещения

Движение транспорта будет ограничено возле Богоявленского кафедрального собора в Москве на Крещение
с 7 утра 18 января до 17 часов вечера 19 января. В частности, будет перекрыт участок Елоховского проезда от пересечения с Новорязанской улицей до пересечения с Нижней Красносельской улицей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Кроме того, в связи с проведением праздничных богослужений с 17 вечера 18 января до 5 утра 19 января будут закрыты для проезда транспорта Санаторная и Тютчевская аллеи, а также Новоясеневский тупик. Из-за пятничного намаза 20 января с 10:00 до 14:00 будет закрыта для проезда Большая Татарская улица.