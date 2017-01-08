Новогодние трамваи будут ездить по столице до конца января

Три празднично украшенных трамвая будут ездить по Москве до конца января. Как сообщается на сайте
ГУП "Мосгортранс", продлить их работу попросили москвичи, которых во время новогодних каникул не было в столице.
Три трамвая, украшенные светодиодными лампочками и празднично оформленные внутри, перевозят пассажиров с 16:00 до 22:00. Номера маршрутов время от времени меняются, чтобы увидеть тематические вагоны могло как можно больше горожан. С 27 декабря
они перевезли около 10 тысяч человек. А до 19 февраля в столице будет работать новогодняя иллюминация в рамках фестиваля световых инсталляций "Рождественский свет", сообщает РИАМО
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