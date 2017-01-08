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Новогодние трамваи будут ездить по столице до конца января
17 января 2017 г. | Время публикации 12:08 | Последние изменения 14:27
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Три празднично украшенных трамвая будут ездить по Москве до конца января. Как сообщается на сайте ГУП "Мосгортранс", продлить их работу попросили москвичи, которых во время новогодних каникул не было в столице.

Три трамвая, украшенные светодиодными лампочками и празднично оформленные внутри, перевозят пассажиров с 16:00 до 22:00. Номера маршрутов время от времени меняются, чтобы увидеть тематические вагоны могло как можно больше горожан. С 27 декабря они перевезли около 10 тысяч человек. А до 19 февраля в столице будет работать новогодняя иллюминация в рамках фестиваля световых инсталляций "Рождественский свет", сообщает РИАМО.

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