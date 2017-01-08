Новогодние трамваи будут ездить по столице до конца января

27 декабря 2016 г. На московские улицы вышли новогодние трамваи

Для участия в проекте были отобраны три двухвагонных состава, которые украшены 10 тысячами светодиодными лампочками. Маршруты новогодних трамваев будут периодически меняться, чтобы их могло увидеть максимальное число горожан.