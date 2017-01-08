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Следователи проводят проверку после гибели мужчины на станции метро "Университет"
17 января 2017 г. | Время публикации 10:18 | Последние изменения 10:30
Рубрики: Происшествия, Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Следственный комитет РФ по Москве проводит доследственную проверку по факту смерти 80-летнего мужчины в метро. Как сообщается на сайте ведомства, вечером 16 января с рельс на станции метро "Университет" Сокольнической линии было извлечено тело погибшего пожилого мужчины. По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

По данным ТАСС, инцидент произошел накануне около 22:00, прибывшие на место ЧП спасатели вместе с сотрудниками метрополитена подняли тело на платформу. Из-за инцидента поезда на южном участке Сокольнической линии метро следовали с увеличенными интервалами. Сперва утверждалось, что пассажир скончался в результате сердечно-сосудистой недостаточности, однако в ГУ МЧС заявили, что речь идет о самоубийстве.

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