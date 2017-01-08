Следователи проводят проверку после гибели мужчины на станции метро "Университет" Метрополитен Рубрики: Происшествия

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По данным



moskva/3945550 Следственный комитет РФ по Москве проводит доследственную проверку по факту смерти 80-летнего мужчины в метро. Как сообщается на сайте ведомства , вечером 16 января с рельс на станции метро "Университет" Сокольнической линии было извлечено тело погибшего пожилого мужчины. По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.По данным ТАСС , инцидент произошел накануне около 22:00, прибывшие на место ЧП спасатели вместе с сотрудниками метрополитена подняли тело на платформу. Из-за инцидента поезда на южном участке Сокольнической линии метро следовали с увеличенными интервалами. Сперва утверждалось, что пассажир скончался в результате сердечно-сосудистой недостаточности, однако в ГУ МЧС заявили, что речь идет о самоубийстве.moskva/3945550



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