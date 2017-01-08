Весна придет в Москву не раньше середины апреля Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Весенняя погода с температурой плюс 10-15 градусов ожидается в Москве не раньше середины апреля, рассказал на пресс-конференции директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По долгосрочному прогнозу, устойчивый переход через ноль произойдет 25-26 марта, но в это время в столице еще будет лежать снег, который начнет таять только в апреле.



Между тем минувший год в России стал самым теплым за весь период наблюдений. "Так получается, что три года подряд, 2014, 2015 и 2016, последовательно становятся самыми теплыми годами, наблюдается потепление климата", - сказал Вильфанд. При этом в России теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в мире.



В ближайшие дни на смену короткой оттепели придут крещенские морозы. Правда, они будут не такими суровыми, как рождественские: в ночь на 19 января похолодает до минус 9 – минус 7 градусов, передает ТАСС. Днем 20 января погода изменится – приблизится область низкого давления, ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, небольшой снег. Температура воздуха составит от нуля до минус двух, ночью – от минус 2 до минус 4.







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