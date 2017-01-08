Зоопарк начал трансляцию из вольеров жирафа, сурикатов и детенышей обезьян

24 ноября 2016 г. Автобусы с изображением обитателей зоопарка начнут курсировать по столице в декабре

На маршрутах шести автобусов и одного троллейбуса появятся фото обитателей зоопарка с коротким номером, на который можно будет сделать денежный SMS-перевод на их содержание. Расходование средств можно будет увидеть на сайте.