Зоопарк начал трансляцию из вольеров жирафа, сурикатов и детенышей обезьян

Московский зоопарк предложил любителям животных посмотреть трансляции из вольеров сурикатов, горилл, голубоглазой тигрицы и других обитателей зоосада. Как сообщается на сайте
учреждения, восемь веб-камер позволяют в режиме реального времени наблюдать за южноафриканским жирафом, страусами и сурикатами, колпицами, а также детенышами орангутанов и горилл. В дальнейшем администрация планирует транслировать в сети сеансы кормления голубоглазой бенгальской тигрицы по кличке Кали.
Кроме того, зоопарк запустил в сети услугу опеки над животными. Для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 3434 Zoo (пробел) и сумму платежа. Эти деньги пойдут на содержание животных, покупку для них еды и игрушек. Отчет о полученных средствах и расходах будет опубликован на сайте зоопарка. Напомним, фотографии зверей из Московского зоопарка с указанием номера, на который можно перевести пожертвования, также появились в декабре
на троллейбусе номер 32 и на автобусах маршрутов номер 155, 105, 76, 903, 93 и 116.