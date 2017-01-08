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Зоопарк начал трансляцию из вольеров жирафа, сурикатов и детенышей обезьян
17 января 2017 г. | Время публикации 15:32 | Последние изменения 16:11
Рубрики: Животные  
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Moscow-Live.ru
Московский зоопарк предложил любителям животных посмотреть трансляции из вольеров сурикатов, горилл, голубоглазой тигрицы и других обитателей зоосада. Как сообщается на сайте учреждения, восемь веб-камер позволяют в режиме реального времени наблюдать за южноафриканским жирафом, страусами и сурикатами, колпицами, а также детенышами орангутанов и горилл. В дальнейшем администрация планирует транслировать в сети сеансы кормления голубоглазой бенгальской тигрицы по кличке Кали.

Кроме того, зоопарк запустил в сети услугу опеки над животными. Для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 3434 Zoo (пробел) и сумму платежа. Эти деньги пойдут на содержание животных, покупку для них еды и игрушек. Отчет о полученных средствах и расходах будет опубликован на сайте зоопарка. Напомним, фотографии зверей из Московского зоопарка с указанием номера, на который можно перевести пожертвования, также появились в декабре на троллейбусе номер 32 и на автобусах маршрутов номер 155, 105, 76, 903, 93 и 116.
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